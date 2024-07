Kostic cambia maglia per 11 milioni, giocherà ancora in Serie A

La Juventus potrebbe salutare Filip Kostic durante questa sessione di calciomercato con il serbo cercato in Serie A.

Sono giorni caldi per il mercato della Juventus con i bianconeri che stanno cercando di lavorare sia in entrata che in uscita per sistemare l’organico a disposizione di Thiago Motta.

Portati in bianconero Douglas Luiz e Kephren Thuram, la Juventus non ha intenzione di fermarsi qui con Cristiano Giuntoli che è pronto a mettere a disposizione di Thiago Motta altre pedine funzionali al suo stile di gioco. Prima di tutto però la squadra bianconera è chiamata a cedere quei calciatori che non rientrano nei piani del tecnico con l’obiettivo di fare cassa ed abbassare il monte ingaggi. Uno dei papabili per la partenza sembra essere Filip Kostic per il quale si stanno aprendo delle possibilità in Serie A.

Calciomercato, Kostic verso l’addio: ipotesi in Serie A

Il prossimo 1 novembre Filip Kostic compirà 32 anni ed il calciatore serbo non sembra più far parte dei progetti della Juventus con l’esterno che piace molto al Genoa in Serie A, pronto a fare un investimento ingente per assicurarsi l’esterno.

La richiesta della Juventus è di circa 11 milioni di euro per il cartellino del laterale di centrocampo ma non è da escludere che l’affare possa concludersi positivamente intorno agli 8 milioni. L’esterno si è messo a disposizione di Thiago Motta che però avrebbe già dato il suo ok alla partenza dell’ex Eintracht Francoforte con l’obiettivo di fare cassa e puntare poi su nuovi giocatori in sede di mercato.

Il Genoa ha preso informazioni su Kostic con la Juventus che ha aperto al suo trasferimento in rossoblu. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra le parti per provare a chiudere l’affare con i liguri che tenteranno di strappare il sì del calciatore in prestito con diritto di riscatto da esercitare durante l’estate del 2025 per abbassare le richieste economiche della società bianconera. L’obiettivo dei rossoblu è quello di chiudere l’acquisto del serbo intorno agli 8 milioni da versare nelle casse della Juventus tra un anno.

Un addio che permetterebbe alla Juventus di sfoltire il proprio organico e di tornare su quello che resta sempre l’obiettivo principale in vista del campionato che sta per cominciare: Teun Koopmeiners. L’olandese è sempre in cima alla lista di Giuntoli con il direttore sportivo che sta provando a fare cassa con gli esuberi per avvicinarsi ai 60 milioni di euro richiesti dall’Atalanta per il proprio gioiello olandese.