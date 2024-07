Nico Williams-Juve, sì al pagamento della clausola: mercato rivoluzionato

Nico Williams potrebbe giocare nella Juventus l’anno prossimo. La notizia ha portato molto entusiasmo all’interno del tifo bianconero.

Nico Williams è una delle grandi sorprese dell’ultimo Europeo. L’esterno offensivo della Spagna ha deliziato tutti con le sue prestazioni, anche a discapito dell’Italia. Nel match contro gli azzurri, infatti, l’attaccante di Pamplona ha fatto impazzire Giovanni Di Lorenzo, saltandolo ripetutamente. Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse di diversi top club europei, pronti a fare follie per lui.

Il Barcellona è, probabilmente, la squadra in pole position per acquistarlo, come hanno ammesso anche alcuni dirigenti catalani, ma non sarà facile strapparlo all’Athletic Bilbao, nonostante la presenza di una clausola rescissoria. E se finisse alla Juventus? L’idea è venuta ad un ex calciatore della squadra bianconera, il quale pensa sia giusto puntare tutto su Nico Williams, pagando la clausola rescissoria ai baschi e portando a casa questo enorme talento spagnolo.

Giaccherini: “Pagherei la clausola di Nico Williams”

Emanuele Giaccherini, ex calciatore della Juventus e della Nazionale Italiana, aveva rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano La Gazzetta dello Sport, soffermandosi anche sul mercato della Juventus: “Se dovesse andare via Federico Chiesa, pagherei la clausola rescissoria di Nico Williams all’Athletic Bilbao. Douglas e Thuram sono rinforzi importanti, ma prendere Koopmeiners sarebbe davvero prezioso”.

Ad ogni modo, che il futuro di Nico Williams si intrecci a doppio filo con le mosse di Giuntoli non è un mistero. Seguito con interesse dal Barcellona, il talentuoso esterno offensivo spagnolo è finito nel mirino anche del Psg. Sia i blaugrana che i transalpini, però, monitorano con attenzione anche l’evolvere della situazione legata a Jadon Sancho per il quale, però, il Manchester United fino a questo momento non apre alla formula del prestito.

Una situazione dunque da seguire con particolare importanza, anche se la Juve sembra aver virato con convinzione soprattutto su Adeyemi. Per il nazionale tedesco Giuntoli avrebbe infatti avanzato una prima proposta da 35 milioni di euro più 10 di bonus, andando ben oltre i primi sondaggi esplorativi. Dopo l’addio di Soulé, la ‘Vecchia Signora’ ha fretta di rimpolpare la batteria degli esterni con innesti di qualità. Staremo a vedere cosa succederà, fermo restando che un ruolo importante per le mosse di Madama sarà inevitabilmente ricoperto dal futuro di Chiesa, un rebus ancora tutto da sciogliere.