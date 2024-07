Prendono Chiesa, in cambio alla Juve un nuovo bomber: i dettagli

La Juventus sta cercando di piazzare Chiesa prima della fine del mercato e ora sembra esserci l’opportunità di un clamoroso scambio

L’esterno bianconero non rientra più nei piani di Thiago Motta e per questo verrà probabilmente sacrificato entro il 31 agosto. Giuntoli lo vorrebbe utilizzare per coprire un ruolo ancora vacante.

Il mercato della Juventus al momento è bloccato da alcune uscite. I bianconeri hanno deciso di sacrificare giovani come Huijsen e Soulé per avere il cash necessario a dare l’assalto a pezzi da 90 come Koopmeiners e Todibo. Thiago Motta e Giuntoli stanno cercando di allestire una rosa molto diversa rispetto allo scorso anno, con un’idea di calcio opposta rispetto ad Allegri. Innanzitutto si partirà da una difesa a 4 e poi si farà molta attenzione agli esterni offensivi, decisivi nel gioco dell’ex tecnico del Bologna.

Nonostante sia proprio un’ala non sembra rientrare nel progetto Federico Chiesa, con le valigie pronte e il desiderio di restare in Serie A. Grandi offerte per lui non sono arrivate sul tavolo di Giuntoli e questo sta un pochino ingarbugliando i piani per il prosieguo della campagna acquisti. Chiesa andrà in scadenza tra un anno e per non perderlo a zero bisogna trovare un acquirente. La Roma si era fatta sotto prima di chiudere per Soulé, mentre l’Inter è alla finestra solamente per il 2025.

Juventus pronta ad uno scambio, si tratta con il Napoli: Simeone al posto di Chiesa

Una delle opzioni che potrebbe riguardare Chiesa è un suo passaggio al Napoli, magari inserito in uno scambio. A rilanciare l’indiscrezione su X/Twitter è stato il giornalista Antonello Angelini, esperto di cose bianconere. Secondo lui la Juventus: “Potrebbe pensare a Simeone in cambio di Chiesa o altri dei cedibili indicati da Motta a Giuntoli”.

I rapporti, come specifica Angelini, tra la Juventus e il Napoli sono buoni, visto anche che l’attuale ds dei partenopei è Manna, ex bianconero, così come il direttore della Vecchia Signora ha fatto la storia degli Azzurri vincendo lo Scudetto di un anno fa.

Chiesa potrebbe essere una pedina importante per Antonio Conte, così come il “Cholito” Simeone potrebbe andare a ricoprire il ruolo di vice-Vlahovic che alla Continassa stanno ancora cercando. A Thiago Motta il giocatore piace e non farebbe storie anche nel doversi accomodare in panchina. Vedremo se alla fine De Laurentiis deciderà di affondare il colpo, dovendo magari mettere mano al portafoglio per un conguaglio in favore dei bianconeri.