Ritiro Rafa Nadal, arriva una clamorosa decisione: fan basiti

Rafa Nadal deciso dopo la sconfitta alle Olimpiadi contro Djokovic: la risposta in mixed zone che spiazza tutti

La sconfitta contro Novak Djokovic alle Olimpiadi di Parigi ha chiuso la carriera olimpica di Rafa Nadal che sulla terra rossa, la superficie in cui ha dettato legge per anni, non è riuscito a superare uno dei suoi rivali storici.

E’ uscito di scena nella ‘sua’ Parigi, dove ha vinto il maggior numero di Slam in carriera (Roland-Garros), fermandosi agli ottavi di finale. Il match è terminato 6-1, 6-4 in favore del serbo che è sembrato decisamente in condizioni migliori rispetto allo spagnolo che, però, è riuscito a regalare qualche punto da grande campione, ricordando al mondo che ancora Rafa Nadal resiste su un campo da tennis e lo fa con orgoglio. I 20 minuti in cui ha provato una disperata rimonta hanno reso l’atmosfera di Parigi incandescente, come se il mondo aspettasse un suo recupero.

Mentre Djokovic incassava, prima di scoppiare quando sul 4 pari, dopo 4 game persi di fila, è riuscito nuovamente a strappare il servizio a Rafa e, prima di apprestarsi a servire per il match, non è riuscito a non togliersi lo sfizio di provocare il pubblico ostile portandosi le dita all’orecchio, come spesso fa nei momenti decisivi. Nole è fatto così, amore e odio col pubblico, ma certamente il rispetto tra lui e Nadal non è mancato.

Nadal stizzito in mixed zone dopo i Giochi Olimpici: “Ogni singolo giorno mi chiedete se mi ritiro”

Nadal però si è stizzito dopo l’ennesima domanda dei giornalisti sul suo ritiro, un tema che ormai va avanti da troppo tempo e che certamente non mette Rafa nelle migliori condizioni.

Lo spagnolo ha spiegato che prenderà probabilmente una decisione dopo i Giochi Olimpici, qualora non dovesse più sentirsi competitivo. Come aveva già ribadito all’AFP di Bastad, crede che il livello espresso in campo non rispecchi quello che mostra durante gli allenamenti e pensa di poter ancora fare progressi dal punto di vista fisico.

In mixed zone Nadal ha risposto così all’ennesima domanda sull’addio al tennis: “Ogni singolo giorno mi chiedete se mi ritiro. Provo a fare del mio meglio ogni volta che scendo in campo, quando deciderò di ritirarmi ve lo farò sapere”. Rafa ha proseguito: “Non potete aspettarmi sempre dopo ogni partita con questo pensiero, lascia o non lascia. Mi sono divertito per tanti anni, ho sofferto con tanti infortuni negli ultimi due anni, quindi se dovessi sentirmi che non sono più abbastanza competitivo, deciderò di ritirarmi e ve lo farò sapere. Ma fino a quel momento non potete farmi sempre questa domanda”.