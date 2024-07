Si trasferisce al PSG per 50 milioni, addio definitivo alla Juve

Addio definitivo alla Juventus, affare in dirittura d’arrivo con il PSG per una cifra complessiva di circa 50 milioni di euro

Siamo in ingresso nel mese di agosto, un mese cruciale per tutte le compagini calcistiche, che devono mettere a punto gli ultimi ritocchi per la stagione che sta per cominciare. In campo, con la preparazione tecnica, tattica e atletica, e al di fuori, con la conclusione della campagna acquisti per comporre una rosa che sia il più possibile competitiva. Naturalmente, la Juventus è uno dei club con maggiori ambizioni.

I bianconeri, che stanno avviando il nuovo ciclo con Thiago Motta al timone, vogliono farlo al meglio ed essere in grado fin da subito di competere per traguardi importanti. Molto passa dalle mani di Cristiano Giuntoli, per accontentare al meglio le richieste dell’allenatore, rimanendo all’interno di paletti di sostenibilità finanziaria fondamentali per la società.

Il direttore tecnico ha vissuto una prima parte di mercato da assoluto protagonista, con una prima piccola rivoluzione nella rosa con diversi nuovi arrivi e altrettante partenze. Ma adesso sarà chiamato a completare l’opera, la rosa è incompleta e necessita di ulteriore qualità. Per non parlare del fatto che ci saranno diversi giocatori in uscita da piazzare.

La speranza è che alla fine i conti tornino, possiamo prepararci a settimane molto intense. Intanto, si registra l’addio a uno degli obiettivi principali sul mercato.

Juventus, ormai tramontata la pista Sancho: Giuntoli si concentra su altri nomi

Tra i nomi seguiti con maggiore interesse, c’era quello di Jadon Sancho. Trattativa mai però realmente decollata, per le richieste elevate del Manchester United.

I ‘Red Devils’, alla fine, troveranno sponda, a quanto pare, nel Psg. Ci sarebbe, secondo diversi portali francesi, l’intesa tra il club e il giocatore, ora i parigini dovranno accordarsi con lo United e potrebbero farlo per circa 50 milioni di euro.

Cifra decisamente fuori portata per la Juventus, che deve ancora procedere all’incasso di diverse cessioni prima di poter affondare. Bianconeri che in ogni caso si concentreranno prima di tutto sul colpo Koopmeiners, obiettivo prioritario. Ma Giuntoli segue anche le situazioni per l’attacco, dove i nomi caldi adesso sono quelli di Adeyemi, Galeno e Francisco Conceicao. Anche qui, le richieste delle società di appartenenza sono elevate, ma la Juventus conta di riuscire a ricavare, in qualche modo, degli sconti corposi.