Ufficiale Juve, saluta la Continassa: nota di pochi minuti fa

Dopo diversi colpi in entrata, per la Juve ora è tempo di procedere anche con alcune cessioni: c’è la nota ufficiale di un’uscita in difesa

Per tutti i tifosi della Juventus quest’estate è stata ricca di colpi in entrata di buon livello. Il club bianconero infatti è desideroso di tornare ai massimi livelli con tutte le sue squadre e riuscire a vincere nuovamente qualche trofeo importante. Da qui nasce l’esigenza della società torinese di muoversi in anticipo in sede di mercato e di riuscire a mettere a segno degli innesti importanti per rinforzare tutti i suoi organici principali.

Negli ultimi anni la Juve non è infatti riuscita a vincere lo Scudetto né a livello maschile né a livello femminile con le avversarie come Inter (per gli uomini) e Roma (per le donne) che sono riuscite ad alzare il titolo di Campioni d’Italia al termine dell’ultima stagione. La formazione femminile bianconera quest’anno ha intenzione di tornare in vetta e per farlo sta cambiando alcune cose nella sua rosa al fine di migliorare il più possibile.

Juventus Woman: Federica Cafferata saluta la squadra e passa in prestito alla Sampdoria

Tra i volti più noti della campagna acquisti della Juventus Woman c’è senza dubbio Alisha Lehmann, attaccante svizzera, che è arrivata dall’Aston Villa assieme al suo fidanzato Douglas Luiz che sarà un rinforzo importante per il centrocampo della formazione maschile.

Nel frattempo però la Juventus deve anche sfoltire la rosa cedendo quelle giocatrici che hanno goduto di meno spazio nello scorso campionato e che, complice anche la giovane età, hanno diritto di andare a giocare in altre squadre per aver maggior minutaggio. Tra queste c’è Federica Cafferata, difensore classe 2000 che è stata appena ceduta in prestito alla Sampdoria.

“Federica Cafferata si trasferisce in prestito alla Sampdoria fino al termine della stagione 2024/2025. La giocatrice classe 2000, arrivata in bianconero nell’estate del 2023 dalla Fiorentina, ha collezionato nella scorsa annata 8 presenze fra Serie A e Coppa Italia aggiungendo alla propria personale bacheca la Supercoppa italiana vinta a gennaio. Per Cafferata adesso è pronta l’avventura alla Sampdoria. In bocca al lupo, Fede!”, questa la nota ufficiale della Juventus.

Per Cafferata, che è inoltre genovese di nascita, questa esperienza in blucerchiato sarà molto utile per fare più esperienza rimanendo però sempre in Serie A. Nell’ultimo campionato la Sampdoria è riuscita ad evitare la retrocessione chiudendo il torneo all’ottavo e terzultimo posto nella Poule Retrocessione.