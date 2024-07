Visite mediche con la Juve, colpaccio in difesa: arriva la fumata bianca

La Juve ha chiuso un altro acquisto importante per il suo prossimo futuro: c’è la fumata bianca per un colpaccio in difesa

La Juve si muove in sede di calciomercato e senza star lì ad aspettare gli eventi. Le ambizioni della Vecchia Signora sono totalmente rinnovate per la prossima stagione e con l’intenzione di piazzarsi al vertice, sicuramente di restare in lotta fino alla fine per lo scudetto.

Vale anche per la Juventus Women, che in questo momento si sta confermando uno dei club più attivi d’Europa in sede di cessioni e acquisti, con un unico obiettivo: mettere a disposizione di mister Scanzi la rosa migliore possibile per tornare a vincere il titolo e fare la voce grossa anche nelle competizioni internazionali. Per riuscirci, la dirigenza ha chiuso un colpo dalla grande risonanza mediatica e dalla forte esperienza come Alisha Lehmann, sperando che possa dare una spinta importante sulla fascia, e ha strappato la firma, tra le altre, anche di Amalie Vangsgaard, punta danese dal fisico imponente che cercava una nuova piazza importante dove riaffermarsi.

Esattamente come per gli uomini, però, in questo momento la necessità era portare a Torino un nuovo difensore. Se nel caso di Thiago Motta, il profilo giusto sembra quello del francese Todibo, per la Juventus Women è già stata trovata la ragazza giusta per fare la differenza.

Juventus Women, ecco un altro acquisto: è arrivata Emma Kullberg

Madama pesca ancora fuori dall’Italia e lo fa per regalare a Scanzi un altro profilo di grande esperienza. Stiamo parlando della 32enne Emma Kullberg, di nazionalità svedese e da anni proprio nel giro della selezione scandinava.

Certo, la classe 1991 – 33 anni da compiere a settembre – non è un talento su cui puntare per il futuro e probabilmente servirà solo a portare la sua carica emotiva nel gruppo e allungare la retroguardia dei bianconeri. Di fatti, il suo palmares è abbastanza nutrito: ha vinto l’argento olimpico con la Svezia a Tokyo 2020, un campionato svedese, quattro coppe di Svezia e due Algarve Cup.

Dal 2022 al 2024, per quanto riguarda il percorso nei club, ha vestito la maglia del Brighton, mettendo in cascina ben 53 presenze e dimostrando di avere ancora una tenuta fisica invidiabile. Il 30 luglio ha svolto le visite mediche con la Juve e sarà un rinforzo molto importante per le dinamiche di gioco di Scanzi.