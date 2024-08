Calciomercato Juventus, scambio tutto brasiliano: Motta non crede ai suoi occhi

Scambio tutto brasiliano per i bianconeri. Adesso, Giuntoli potrebbe proporre un giocatore in uscita: i dettagli della situazione.

La Juventus è pronta a rafforzare il suo reparto offensivo con un nuovo talento brasiliano. I bianconeri stanno valutando l’acquisto di Wenderson Galeno, ala sinistra del Porto, e sembrano decisi a mettere sul tavolo una prima offerta di circa 25 milioni di euro.

Galeno, classe 1997, è un giocatore di grande velocità e abilità nel dribbling, capace di saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Dopo aver iniziato la sua carriera in Brasile, è approdato in Europa con il Porto, dove ha mostrato tutte le sue qualità nel campionato portoghese e nelle competizioni europee. La sua versatilità e il suo potenziale lo rendono un obiettivo ambizioso per la Juventus, che vuole rinforzare le ali con un giocatore di talento.

Juve su Galeno, si apre allo scambio con Arthur

Secondo le ultime indiscrezioni, non è da escludere che Arthur Melo possa essere inserito nell’accordo. Il centrocampista brasiliano, che la Juventus ha prelevato dal Barcellona nel 2020, ha avuto una stagione difficile a Torino e potrebbe essere considerato una pedina di scambio interessante per il Porto, che ha manifestato interesse nei suoi confronti. Arthur potrebbe così ritrovare continuità in un campionato competitivo come quello portoghese, rilanciando la sua carriera e facilitando l’arrivo di Galeno in bianconero.

L’inserimento di Arthur nella trattativa potrebbe abbassare l’esborso economico della Juventus, rendendo l’operazione più vantaggiosa per entrambe le parti. Per il Porto, ricevere un centrocampista di qualità come Arthur rappresenterebbe un rinforzo significativo per il proprio centrocampo, mentre la Juventus riuscirebbe a sfoltire la rosa e allo stesso tempo aggiungere un talento promettente al proprio attacco. La trattativa è ancora nelle fasi iniziali, ma l’offerta di 25 milioni di euro sembra essere un chiaro segnale delle intenzioni della Juventus. Se l’operazione dovesse andare in porto, Galeno potrebbe diventare un tassello importante nel progetto di rinascita della squadra di Thiago Motta, alla ricerca di nuovi successi in Italia e in Europa.

Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi su questa potenziale operazione di mercato che potrebbe portare Galeno a vestire la maglia bianconera e Arthur a trovare una nuova opportunità con il Porto. La Juventus è sempre molto attiva sul mercato. Come dichiarato dal direttore sportivo Giuntoli, l’obiettivo è riuscire a chiudere almeno un giocatore per reparto e Galeno sembra avere tutte le carte in regola per fare la differenza.