Chiesa ha deciso, addio a parametro zero: destinazione folle

Federico Chiesa sembra aver deciso il proprio destino: sarà addio alla Juve a parametro zero, la nuova destinazione è folle. I dettagli

Continua a tenere banco il futuro di Federico Chiesa con la Juve. Nelle ultime settimane ogni pista sembra essersi raffreddata con il giocatore che resta in stand-by. Di mezzo c’è stato il suo matrimonio, ma è quasi surreale che il suo nome non sia tra quelli caldi in queste ore di mercato.

La Juve vorrebbe cederlo o prolungargli il contratto, il protrarsi di questa situazione stagnante non fa che avvicinare invece l’asso della Nazionale alla permanenza in bianconero fino alla naturale scadenza del contratto l’anno prossimo. Questo significherà perderlo a zero. Ma questa forse è la volontà dell’attaccante. D’altronde nessuno gli ha ancora offerto i 6 milioni di euro proposti dalla Juve, distanti dalla richiesta di 8 e sensibilmente maggiori ai 5 che guadagna oggi.

Chiesa-Juve, l’addio è doloroso: il fantasista ha scelto il suo destino

Di sicuro in Italia al momento nessuno può garantirgli di più né il Napoli né la Roma, le due squadre che sembravano maggiormente interessate durante gli ultimi mesi. Nuove sirene potrebbero arrivare dalla Premier League o addirittura dall’Arabia, ma al momento non sembrano esserci offerte per il figlio d’arte. Si avvicina così quello che la Juve vuole scongiurare: l’addio a zero tra un anno.

Certo, il mercato è ancora lungo, ma gli scenari ad oggi sono questi. Ne ha parlato anche il giornalista Sandro Sabatini a Radio Radio. Il noto collega ha lanciato un sinistro allarme su quello che potrà essere il futuro dell’azzurro, criticato pesantemente. “Si è passato tempo a dire che Chiesa non giocava nella sua posizione ideale, che era colpa dell’allenatore e per questo le sue prestazioni erano altalenanti. Ma a ben guardare i suoi numeri non vale una valutazione così alta“, attacca il giornalista.

Poi l’entrata a gamba tesa: “Chiesa non è per niente riconoscente al club che l’ha pagato 50 milioni di euro e lo ha aspettato per un anno”. Per quale motivo? “La sua intenzione è chiaramente quella di andare via a parametro zero, anche perché nel giorno del suo matrimonio ha ricevuto un messaggio da Marotta”.

Insomma il collega allude al possibile passaggio dell’italiano addirittura all’Inter gratis la prossima estate. Chiesa si sarebbe promesso al noto dirigente, abile negli ingaggi a zero. Sarà davvero così? Sarebbe un tradimento bello grande alla piazza bianconera per chi da tempo dice di stare benissimo a Torino alla Juve. Al momento sono solo dialettiche di mercato, ma in futuro chissà.