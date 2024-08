Colpo in difesa, è fatta: accordo totale con la Juve

Colpo in difesa, i due club hanno trovato una soluzione che soddisfa entrambe le parti: sarà prestito secco.

Da qualche giorno la Juventus è tornata a sudare sui campi della Continassa dopo la breve “trasferta” tedesca presso il quartier generale dell’Adidas, ad Herzogenaurach. In Germania gli uomini di Thiago Motta ne hanno approfittato per disputare la loro prima amichevole ed hanno incassato una netta sconfitta con il Norimberga.

Il 3-0 contro il club che milita nella Zweite Liga – la Serie B tedesca – è stato indubbiamente un risultato sorprendente ma non c’è alcun bisogno di fare drammi, visto che si trattava della prima uscita ed il tecnico italobrasiliano aveva a disposizione soltanto pochi giocatori della prima squadra. Il secondo test che vedrà protagonisti Vlahovic e compagni è quello con il Brest, la squadra rivelazione dell’ultima Ligue 1 e che la Signora potrebbe trovarsi di fronte anche nella prossima Champions League. Imminente, dunque, la partenza per Pescara, sede dell’amichevole con il club transalpino, in programma sabato alle 21. Motta si aspetta dei significativi passi in avanti rispetto alla gara con il Norimberga, nonostante la sua Juve continui ad essere un cantiere aperto.

Colpo in difesa, Rugani in prestito secco all’Ajax

Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli ha già messo a segno numerosi colpi, sia in entrata che in uscita, ma anche agosto sarà un mese di fuochi d’artificio.

𝐄𝐒𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐀‼️ Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Daniele Rugani ha detto sì all’Ajax. Si va verso il prestito secco.

Per continuare a comprare, la Juventus dovrà prima vendere: il refrain ormai è questo. Per arrivare agli obiettivi fissati da Giuntoli – uno su tutti l’atalantini Koopmeiners – i bianconeri devono liberarsi di quei giocatori che non sembrano far parte del progetto di Motta. Oltre a Federico Chiesa, uno che ha le valigie in mano è Daniele Rugani: secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, l’esperto difensore centrale è sempre più vicino all’Ajax di Francesco Farioli. L’accordo, a quanto pare, è stato già trovato e l’ex Empoli molto presto raggiungerà il giovane allenatore dei Lancieri nella capitale olandese. Si tratta di un prestito secco, formula che forse farà storcere il naso a più di un tifoso.