Comunicato ufficiale, la Juve saluta un altro esterno: è addio

La Juventus molto attiva sul fronte delle cessioni. Un bianconero dice addio a Torino: c’è il comunicato stampa ufficiale

Dopo aver portato a Torino i primi rinforzi richiesti da Thiago Motta, la Juventus ora si sta concentrando sulle operazioni in uscita così da incamerare risorse fresche da reinvestire subito. Nei giorni scorsi a salutare la compagnia è stato Matias Soulé, trasferitosi ufficialmente alla Roma in cambio di 26 milioni di parte fissa più 4 di bonus legati a determinati obiettivi ed il 10% della futura rivendita.

Alla partenza dell’argentino potrebbero far seguito quelle di Filip Kostic e di Federico Chiesa. Il serbo, autore di appena 4 assist nelle 33 gare disputate nella passata stagione, è stato escluso dal ritiro svolto in Germania e dal nuovo progetto. Thiago Motta, in tal senso, lo ha invitato a trovarsi una sistemazione alternativa. Sulle sue tracce risulta esserci il Crystal Palace, attivatosi su input di Oliver Glasner che conosce molto bene il 31enne avendolo già allenato ai tempi dell’Eintracht Francoforte.

La Vecchia Signora, dal canto suo, ha fissato il prezzo del cartellino: serviranno almeno 11 milioni per produrre la fumata bianca. L’ex Fiorentina, in scadenza il 30 giugno 2025, piace invece al Tottenham e al Chelsea che, almeno finora, non sono però andati oltre a dei semplici sondaggi esplorativi. Il suo agente Fali Ramadani in questi giorni è volato a Londra al fine di fare il punto della situazione e raccogliere proposte da presentare poi al direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Juventus, ceduto un altro esterno: c’è il comunicato stampa ufficiale

Sullo sfondo resta l’Inter, che sta accarezzando l’idea di acquistarlo a parametro zero tra un anno, mentre risulta decaduto in maniera definitiva il possibile scambio proposto al Manchester United comprendente anche Jadon Sancho. Resta da vedere come evolveranno le interlocuzioni, con la Juve che punta ad incassare almeno 20 milioni dalla cessione di Chiesa. La rivoluzione attuata dai vertici bianconeri riguarda pure la Next Gen: ufficiale, in tal senso, l’addio di Riccardo Turicchia.

Next Gen | Riccardo Turicchia in prestito al Catanzaro In bocca al lupo! ⤵️ — JuventusFC (@juventusfc) July 31, 2024

Il terzino sinistro, sceso in campo 30 volte nell’ultimo campionato di Lega Pro, si è trasferito in prestito al Catanzaro che lo ha subito utilizzato nell’amichevole disputata contro il Cagliari. A confermarlo è stata la stessa Juventus, tramite un comunicato stampa pubblicato sul suo sito internet e su ‘X’. Il 21enne, cresciuto nelle giovanili del Cesena e nel giro della Nazionale italiana Under 21, in giallorosso avrà modo di giocare con continuità e proseguire il percorso di crescita. In attesa, poi, di fare rientro a Torino a giugno 2025.