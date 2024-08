Dalla Juve al Milan, ci siamo: l’affare si fa grazie al Decreto Crescita

L’attaccante interessa sia ai rossoneri che ai bianconeri, lo scenario che potrebbe far saltare il banco da un momento all’altro

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione calcistica, e in Serie A è già tempo di derby…di mercato. Milan e Juventus hanno chiuso la scorsa annata al secondo e terzo posto distanti solo quattro punti. Due posizioni che, oggi, costringono i due club a lavorare duramente sul mercato per poter affrontare i tanti impegni che li coinvolgeranno.

Sia i rossoneri che i bianconeri sono alla ricerca di qualche rinforzo in attacco. Il Milan ha salutato Olivier Giroud e ha dato il benvenuto ad Alvaro Morata, e ciò nonostante si guarda intorno, tenendo d’occhio soprattutto un nome che potrebbe fare bene alle casse rossonere. La Juventus ha salutato Moise Kean e molto probabilmente dirà addio anche a Federico Chiesa. Il vuoto da colmare potrebbe spiegare i bianconeri ad adocchiare non stesso giocatore che, per il momento è nel mirino del Milan. Si tratta di Tammy Abraham, attaccante classe 1997 della Roma, che al momento è ricercato per un motivo piuttosto preciso: costerebbe pochissimo.

Abraham, col Decreto Crescita si risparmia: lo scenario

L’attaccante inglese viene da una stagione piuttosto travagliata, nella quale ha giocato solo 12 partite a causa di un grave infortunio che l’ha tenuto fuori per quasi un anno. Le sue prestazioni, però, attirano il Milan e la Juventus, che potrebbero acquistarlo e sfruttare una serie di agevolazioni.

Grazie al Decreto Crescita, infatti, lo stipendio percepito da Abraham di 4,5 milioni di euro netti a stagione, diventerebbe di 5,9 milioni lordi. Ma il Decreto Crescita non era stato abolito? Si, ma gli sgravi fiscali continueranno ad essere applicati per tutti i calciatori che ne avevano già avuto diritto al loro arrivo in Italia. Abraham arrivò alla Roma nel 2021, e quindi rientra nei casi dei giocatori che possono ancora beneficiare della norma, soprattutto perchè rientra nel periodo consentito (pari a cinque anni).

Un vantaggio piuttosto importante per il Milan o per la Juventus, che potrebbero approfittare della volontà della Roma di cedere l’inglese. L’acquisto di Dovbyk mette Abraham alla porta. I rossoneri lo prenderebbero in prestito oneroso con diritto di riscatto, su consiglio di Paulo Fonseca che gradirebbe l’attaccante ex Chelsea. Attenzione dunque alle prossime settimane, perchè la Roma ha bisogno di liberare spazio ed il Milan vuole trovare un altro attaccante per rinforzare il reparto offensivo, al momento coperto solo da Morata.