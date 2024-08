È ufficiale, tutto fatto con il Milan: tifosi della Juve impietriti

Svolta a sorpresa ed anche ufficiale, riguardo il calciomercato di Juventus e Milan. Arriva la comunicazione da parte del club, ecco tutti i dettagli

C’è grande attesa di conoscere le rose delle squadre di Serie A della prossima stagione. I club sono a lavoro per sistemare le cose e mettere a disposizione dei propri allenatori degli organici all’altezza del torneo che dovranno disputare. Intanto, nelle ultime ore, è arrivata la nota ufficiale da parte della società italiana che riguarda l’attaccante. Ecco tutti i dettagli riguardo questo addio, che interessa non solo il Milan ma anche i tifosi della Juventus.

Una grande sorpresa per la società che ha ufficializzato l’addio dell’attaccante. Il colpo di mercato dei rossoneri, dopo appena una stagione, lascia l’Italia. La decisione è stata resa nota dal club e dall’attaccante, che sui social ha salutato la piazza milanista. Un vero e proprio colpo di scena, che ha colto di sorpresa anche i tifosi della Juventus che in passato hanno avuto modo di apprezzare le qualità della calciatrice ceca che ha dimostrato il suo talento sia in bianconero che in rossonero. Adesso, il suo futuro sarà lontano dalla Serie A.

Calciomercato: è ufficiale l’addio, saluto via social

L’obiettivo della squadra è quella di essere competitiva per la prossima stagione. Anche se l’annuncio dell’addio dell’attaccante ha spiazzato e non poco i tifosi. C’è l’annuncio ufficiale sulla separazione: dopo appena una stagione, Andrea Staskova lascia il Milan. Attese novità riguardo la prossima squadra dell’attaccante della Repubblica Ceca femminile.

Si chiude, dunque, l’avventura italiana per l’attaccante Andrea Staskova che saluta il Milan. In anticipo è arrivato il ‘grazie’ da parte della giocatrice, che sui social ha dedicato un messaggio per la piazza rossonera, che nell’ultima stagione ha avuto modo di apprezzare la ceca classe 2000. Lascia il Milan dopo aver totalizzato, nel campionato italiano femminile, ben 21 presenze e sei reti. Era arrivata dall’Atletico Madrid ed in precedenza aveva giocato dal 2019 al 2022 alla Juventus, con cui aveva totalizzato be 85 presenze e 36 gol, diventando anche una beniamina del tifo bianconero che ha accolto con sopresa l’addio dal Milan di Andrea Staskova che adesso valuterà insieme alla sua famiglia e gli agenti la prossima destinazione migliore per la sua carriera.