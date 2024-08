Juve, ufficiale la firma: va in prestito al Como

Rinnovo e bagli pronti per il gioiello della Juventus pronto ad iniziare una nuova avventura: giocherà in prestito al Como

Obiettivo costruire un futuro vincente per la Juventus che ha da poco deciso di blindare uno dei gioiellini del proprio settore giovanile. Non solo addii da parte della Vecchia Signora che durante l’attuale finestra di calciomercato ha già realizzato diverse plusvalenze, ma ha anche trovato il tempo di pensare ai rinnovi. Dopo la firma è tempo di fare le valigie, il Como lo aspetta.

Durante la stagione 2024/25, quella che inizierà ufficialmente il prossimo 17 agosto, il giovane talento bianconero sarà un uomo in più a disposizione di Cesc Fabregas. La sensazione è che il giovane spagnolo aggregherà lo juventino al settore giovanile ma nulla è ancora deciso. Qualora dovesse convincere il mister, potrebbe anche ricevere una chance tra i grandi.

Mossa doppiamente intelligente da parte della Vecchia Signora che non solo ha blindato il proprio giovane, si è legato al club fino al 2026, ma ha anche deciso di mandarlo a giocare con più regolarità. O almeno questa è la speranza visto che ha ancora tutto da dimostrare.

Juventus, rinnovo e prestito al Como: è il talento del futuro

Almeno a livello professionistico visto che nei campionati giovanili ha lasciato pochi dubbi, 18 anni compiuti a gennaio per Silvano Biggi che nel giro di pochi mesi è passato dal settore giovanile dell’Alessandra a far parte della prima squadra bianconera. Nemmeno il tempo di affacciarsi in Primavera con regolarità he la società ha deciso di blindare il proprio bomber.

Maggiore età festeggiata alla grande per il centravanti classe 2006, è nato giusto qualche mese prima dell’ultimo Mondiale vinto dall’Italia, che in un anno e mezzo ha convinto tutti. Pochi mesi gli sono bastati per convincere il club ad offrirgli il rinnovo. Non ha ancora esordito tra i professionisti e non ha mai ricevuto una chiamata dalle Nazionali minori ma chi segue i giovani non ha dubbi sulle sue qualità.

E a quanto pare non ne ha nemmeno la Juventus che ha così deciso di mandarlo a pochi chilometri da Torino. Prestito secco di un anno per Biggi che nel reparto avanzato del Como troverà non poca concorrenza. L’allenatore spagnolo può infatti contare su attaccanti del calibro di Andra Belotti, Patrick Cutrone, Alberto Cerri e Alessandro Gabrielloni. Ritagliarsi uno spazio non sarà facile ma non c’è bisogno di avere chissà quale fretta.