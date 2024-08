La Juventus ha scelto il nuovo esterno: “Delegazione a Torino”

La Juventus ha scelto il nuovo esterno, ecco come si muoveranno i bianconeri per sostituire il partente Chiesa.

Cosa serve per rendere ancora più competitiva la rosa della Juventus? Tutte le attenzioni del direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli, al momento, sono rivolte all’attacco, un reparto che molto probabilmente entro la fine di agosto dovrà fare i conti con l’addio di Federico Chiesa.

Per l’esterno acquistato nel 2020 dalla Fiorentina, da tempo in rotta con il club a causa del naufragio della trattativa per il rinnovo del contratto (quello del figlio d’arte scade la prossima estate), questi sono gli ultimi giorni da giocatore della Vecchia Signora. Per sostituirlo e regalare a Thiago Motta un elemento di caratura internazionale Giuntoli pensa al tedesco Karim Adeyemi, in cima alla lista dei suoi desideri. La Juventus ha già sondato il terreno ed incassato un primo timido sì da parte del suo entourage ma la distanza tra domanda e offerta con il Borussia Dortmund, proprietario del suo cartellino, è molto ampia. La prima alternativa ad Adeyemi è l’esterno del Porto Wenderson Galeno, ma anche in questo caso per la Juve non sarà assolutamente semplice strappare il giocatore ai lusitani.

La Juventus ha scelto il nuovo esterno, gli agenti di Nico Gonzalez a Torino

Giuntoli però sembra aver individuato un’altra soluzione, parecchio gradita al tecnico, come sostiene la Gazzetta dello Sport. Si tratta di Nico Gonzalez della Fiorentina.

🗣️”Nelle prossime ore l’agenzia che segue #NicoGonzalez sarà a Torino. C’é un dialogo diretto.” [ Momblano – @juventibus ] — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) August 1, 2024

Nella giornata di ieri ci sono stati i primi contatti e gli agenti del nazionale argentino hanno fatto sapere che il proprio assistito gradirebbe il trasferimento alla Juventus. Ci sarebbe addirittura un “dialogo diretto”, come ha riferito il giornalista Luca Momblano durante la trasmissione Juventibus su Twitch. “Nelle prossime ore l’agenzia che rappresenta Gonzalez arriverà a Torino, pronta a discutere con i dirigenti bianconeri”, ha svelato in diretta.