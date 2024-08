Niente da fare per Koopmeiners, scelta irrevocabile: salta tutto!

Brutte notizie per la Juventus in chiave di mercato sul grande obiettivo Koopmeiners: doccia gelata per i bianconeri

Ingresso in un mese di agosto caldissimo, calcisticamente parlando, per tanti motivi. Mese determinante soprattutto per la Juventus, chiamata a completare l’opera dopo aver iniziato con il piglio giusto il mercato, per giungere al massimo delle sue potenzialità all’inizio del campionato. Ma per i bianconeri, non tutti i sogni si tramuteranno in realtà.

L’obiettivo fondamentale sul mercato sarebbe Teun Koopmeiners, giocatore individuato da tempo come la vera e propria chiave di volta di tutta la manovra offensiva. L’olandese si è messo in luce con la maglia dell’Atalanta e ha dimostrato di essere un giocatore totale, schierabile sia da mezzala di centrocampo che come trequartista. Sarebbe l’ideale insomma per Thiago Motta.

Un obiettivo cui la Juventus sta cercando di arrivare tramite un grande lavoro di diplomazia calcistica e racimolando un importante tesoretto dalle cessioni. Ma tutto questo sembrerebbe proprio non bastare.

Juventus, Koopmeiners sfuma: quali saranno i prossimi due acquisti di Giuntoli

L’Atalanta, per uno dei suoi giocatori più rappresentativi, ha fin qui alzato un muro elevatissimo, spingendo le sue richieste oltre i 60 milioni di euro e in generale manifestando pubblicamente la volontà di trattenerlo a prescindere. Motivi per i quali, per Giuntoli sembra proprio una missione disperata.

La conferma arriva dalle dichiarazioni rese a ‘TMW’ da Luca Marchetti di ‘Sky Sport’. Il giornalista si è detto scettico sulle possibilità che Koopmeiners possa effettivamente vestire la maglia bianconera in questa stagione. “Koopmeiners si sta allontanando, per le dinamiche che si sono create – ha spiegato – Il giocatore avrebbe anche voglia di andare a Torino, ma l’Atalanta si sta opponendo con forza. Servirebbe una offerta superiore ai 60 milioni, quindi la vedo difficile”.

Giuntoli, in ogni caso, dovrà concentrare le sue energie anche su altri obiettivi. “Magari a centrocampo si cambierà target e in ogni caso ci sono diverse soluzioni – ha aggiunto Marchetti – Alla Juve servono altri colpi, Giuntoli può chiudere con Todibo nei prossimi giorni, poi passerà ad altro. Si concentrerà su Adeyemi, per il quale non sarà una cosa breve chiudere l’accordo con il Borussia Dortmund. Si potrebbe trovare un’intesa sui 35 milioni più bonus, la Juventus deve fare qualcosa in attacco visto che Chiesa e Milik sono in uscita”.