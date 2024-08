Scambio ‘2 x 1’ da sogno: colpo Juventus last minute

Adesso potrebbe arrivare il colpo last minute: lo scambio ‘2 x 1’. Tutti i dettagli della situazione relativa al mercato bianconero.

‘Paolo Paganini’, con un tweet ha parlato del mercato bianconero. DForte dei Marmi, dove si trova anche il padre di Federico Chiesa, sono in corso incontri decisivi tra i dirigenti della Juventus e della Fiorentina. Il motivo principale del colloquio è il possibile trasferimento di Nicolás González, talentuoso attaccante argentino attualmente in forza alla squadra viola.

Secondo quanto riportato da Paolo Paganini, noto esperto di calciomercato, la Fiorentina ha mostrato un forte interesse nei confronti di Manuel Locatelli, centrocampista centrale della Juventus, come possibile contropartita nell’operazione per González. Ma non è tutto: i viola hanno chiesto informazioni anche su Weston McKennie, versatile centrocampista americano che potrebbe rappresentare un rinforzo strategico per la rosa di Vincenzo Italiano.

Locatelli + McKennie per González: scambio tra Juve e Fiorentina

Nicolás González è uno dei talenti più interessanti del panorama calcistico argentino e internazionale. Nato a Buenos Aires il 6 aprile 1998, ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile dell’Argentinos Juniors, dove ha rapidamente scalato le gerarchie fino a debuttare in prima squadra. La sua velocità, il dribbling e la capacità di giocare in diverse posizioni dell’attacco hanno attirato l’attenzione di molti club europei.

Nel 2018, González ha fatto il salto in Europa, firmando con lo Stoccarda. Durante la sua permanenza in Germania, ha mostrato le sue qualità contribuendo in maniera significativa al gioco della squadra, sia in Bundesliga che in 2. Bundesliga. La sua abilità nel segnare gol importanti e nel fornire assist decisivi lo ha reso uno degli attaccanti più ricercati. L’estate del 2021 ha segnato un nuovo capitolo nella carriera di González, con il suo trasferimento alla Fiorentina. Con i viola, l’attaccante argentino ha continuato a crescere e a migliorare, diventando un punto fermo del reparto offensivo della squadra allenata da Vincenzo Italiano. La sua velocità, la sua capacità di creare occasioni da gol e la sua versatilità tattica lo rendono un giocatore prezioso sia come ala che come seconda punta.

Il possibile trasferimento alla Juventus rappresenterebbe un ulteriore passo avanti nella carriera di González. La Vecchia Signora è alla ricerca di nuovi talenti per rinforzare il proprio attacco e González potrebbe portare quella scintilla di creatività e dinamismo di cui i bianconeri hanno bisogno. Tuttavia, la trattativa con la Fiorentina non sarà semplice ma considerando l’interesse dei viola per giocatori come Locatelli e McKennie, il tutto potrebbe essere facilitato con uno scambio.