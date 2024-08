Telenovela finita, Szczesny dice addio alla Juve: dove giocherà

By

Wojciech Szczesny è ormai ad un passo dall’addio alla Juventus con il portiere polacco pronto a trovare una nuova sistemazione

Tempo di addii in casa Juventus con Szczesny che è pronto a salutare i bianconeri ed iniziare una nuova avventura dopo la scelta del club bianconero di puntare forte su Michele Di Gregorio.

L’acquisto di Michele Di Gregorio dal Monza è stato un chiaro segnale della Juventus di come abbia intenzione di puntare sull’estremo difensore italiano durante questa stagione. Thiago Motta è pronto ad affidare le chiavi della porta bianconera all’ex biancorosso, allo stesso tempo potendo dare spazio a Mattia Perin quando lo riterrà necessario come accaduto anche nella stagione appena conclusa al Bologna con Skorupski e Ravaglia. Destinato all’addio invece Szczesny con il polacco che sembra aver scelto la sua destinazione.

Futuro Szczesny, destinazione scelta: addio Juventus

Szczesny è pronto a dire addio alla Juventus e, secondo quanto affermato da Tuttomercatoweb.com, sarebbe pronto a proseguire la sua carriera in Arabia Saudita. Il contratto del portiere polacco scadrà il 30 giugno del 2025 con l’estremo difensore che guadagna circa 5,5 milioni di euro netti l’anno.

L’ingente stipendio dell’estremo difensore ha reso difficile ogni tipo di trattativa con club europei che non sembrano pronti ad accordare al portiere lo stesso ingaggio della Juventus ad un calciatore classe 1990. In queste ultime ore si starebbero facendo sempre più insistenti gli interessamenti da parte di società arabe, pronte ad accontentare l’ex Roma per quello che riguarda lo stipendio.

In attesa di trovare una nuova sistemazione Szczesny si sta allenando da solo con un preparatore di fiducia. Dal canto suo, il portiere polacco avrebbe dato il suo benestare ad un trasferimento in Arabia Saudita dove potrebbe firmare un triennale a cifre vantaggiose. Bloccato quindi ogni tipo di discorso di cessione relativo a Mattia Perin che resterà alla Juventus con il ruolo di secondo alle spalle di Di Gregorio ma pronto a mettersi a disposizione quando sarà chiamato in causa da Thiago Motta.

L’addio di Szczesny darà uno scossone al mercato della Juventus che, una volta salutato il proprio portiere alleggerirà le proprie casse potendo poi dare l’assalto agli obiettivi necessari per completare la rosa. Al momento sono due i nomi più caldi nella lista di Giuntoli. Il primo è Adeyemi, attaccante del Borussia Dortmund che dovrebbe prendere il posto in rosa di Chiesa, il secondo è rappresentato da Teun Koopmeiners, da tempo primo nome sul taccuino per il quale però l’Atalanta chiede circa 60 milioni di euro.