Tiago Djaló, avventura già al capolinea: si trasferisce in prestito a Milano

L’avventura di Tiago Djalò con la Juventus è già al capolinea: il difensore è pronto a trasferirsi a Milano in prestito! Ecco tutti i dettagli

Tiago Djalò sta vivendo un’estate con il futuro in bilico. Non è una novità, vedendo come vanno le cose in casa Juve. Quasi tutti gli elementi della rosa bianconera, infatti, vivono alla giornata, con la consapevolezza che potrebbero partire da un giorno all’altro se dovesse arrivare la giusta offerta per loro. D’altronde la frase “non ci sono incedibili” dichiarata da Giuntoli non è stata pura retorica, ma corrisponde alla nuova policy bianconera.

Anche colonne della squadra che ad oggi sembrano avere il futuro saldamente in bianconero come Bremer o Vlahovic, potrebbero finire sul mercato qualora qualche top club dovesse bussare alla porta juventina con un’offerta irrinunciabile. Se questa è la situazione per i big, figuriamoci per i giocatori considerati in esubero. Come ad esempio Tiago Djalò.

Il portoghese, arrivato con grandi aspettative a gennaio scorso a Torino, rischia di andarsene dopo aver collezionato una sola presenza. Ovviamente ha influito il brutto infortunio che già si trascinava dai tempi del Lilla e l’aveva costretto ai box per quasi un anno.

Tiago Djalò dice addio alla Juve: il suo futuro è nella città del Duomo, i dettagli

Il passaggio dalla linea a tre a quella a quattro potrebbe restringere ancor di più le chance per il classe 2000 che inizialmente, nella mente dei dirigenti, avrebbe dovuto sostituire Alex Sandro. Nonostante la sua duttilità che lo può vedere impiegato sia al centro sia sulla fascia, Thiago Motta sta puntando su altri giocatori e avrebbe dato il suo assenso per l’addio del calciatore magari in prestito per non perdere l’investimento fatto.

Secondo alcune indiscrezioni, il Milan starebbe pensando anche a Tiago Djalò dopo il grave infortunio occorso ad Alessandro Florenzi negli ultimi giorni. Il terzino tornerà solo nel 2025, un vero e proprio guaio per l’ex Roma. La dirigenza rossonera si sta guardando intorno per consegnare a Fonseca un nuovo vice-Theo Hernandez e l’ex Lilla sarebbe finito in lista.

L’ipotesi è quella del prestito, in modo da mandare il giocatore ad avere le sue chance (che rischiano di essere maggiori all’ombra del Duomo rispetto ad una permanenza a Torino) e poi tornare con una nuova esperienza. La società crede ancora in lui, ma è chiaro che deve essere mandato a giocare, perché alla Juve le chance per lui sarebbero molto poche. I prossimi giorni possono essere decisivi per accelerare l’operazione.