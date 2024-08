Addio Juve, è ufficiale: risoluzione consensuale del contratto

Continuano i movimenti in uscita in casa Juventus: arriva la rescissione consensuale del contratto, c’è il comunicato ufficiale

La Juventus sta continuando ad operare sul mercato tanto in entrata quanto in uscita in vista della prossima stagione e da qui al termine della sessione estiva sono previsti altri movimenti.

Il club bianconero ha deciso di cambiare pelle e di tagliare del tutto i ponti con il suo recente e deludente passato dove si è avuto davvero poco da gioire negli ultimi tre anni e le manovre effettuate fin qui sul mercato lo confermano. Ciò vale non solo per la squadra maschile della Vecchia Signora, ma anche per quella femminile, ovvero le Juventus Women.

Anche per la squadra femminile bianconera c’è stato un cambio di guida tecnica con Massimiliano Canzi che ha preso il posto di Joe Montemurro in panchina, dando il via ad un nuovo corso. Per quanto riguarda la rosa, invece, ci sono stati già alcuni movimenti in entrata ed in uscita e nelle ultime ore è arrivato un altro addio per le bianconere che hanno salutato Bénédicte Simon che ha rescisso il suo contratto.

Juventus Women, Simon lascia il club: arriva la rescissione consensuale

Bénédicte Simon non è più una calciatrice delle Juventus Women. Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito e sui suoi canali ufficiali, il club bianconero ha annunciato la rescissione consensuale del contratto della giocatrice classe 1997 di ruolo difensore che lascia Torino dopo un anno e mezzo dal suo arrivo. Arrivata nel gennaio del 2023 e dopo aver esordito con le bianconere, Simon fu ceduta in prestito al Levante Las Planas dove giocò la restante parte di stagione.

A Febbraio 2024, invece, il difensore fu ceduto sempre in prestito, ma in Italia, precisamente al Sassuolo, collezionando appena sette presenze. Rientrata a Torino, alla Simon è stato fatto sapere di non fare più parte del progetto bianconero e si è deciso così per la rescissione consensuale del contratto. Nel comunicato, la Juventus ha augurato alla giocatrice le migliori fortune per il futuro, facendole un grosso in bocca al lupo.

Dal canto suo, pur avendo potuto giocare poco per il club bianconero, la Simon potrà dunque vantare nel proprio curriculum di aver vestito una maglia prestigiosa come quella della Juventus e farà di certo tesoro delle esperienze maturate nell’ultimo anno e mezzo, conscia di aver dato il massimo.