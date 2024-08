Arriva la parola fine, Koopmeiners alla Juve: c’è l’annuncio

L’agente ha le idee chiare, la dirigenza bianconera non si farà cogliere impreparata.

Il mercato della Juve è ormai entrato nel vivo quando mancano ormai poche settimane al primo appuntamento stagionale. Il ritiro in Germania, nel quartier generale di Adidas, ha attivato la dirigenza bianconera che, dopo l’ingaggio di Thiago Motta come nuovo tecnico, si è messa al lavoro per portare nuovi innesti in rosa.

In porta Di Gregorio, Cabal sulla fascia sinistra ma, soprattutto, Douglas Luis e Kephren Thuram per un centrocampo, che da tempo necessitava di un restyling, rinnovato. In realtà la rivoluzione juventina parte dalla fondamenta. Cristiano Giuntoli sta lavorando anche al suo staff, nel quale è entrato a far parte anche il figlio di Luciano Spalletti come osservatore.

Anche per quanto riguarda lo sponsor, abbandonata la partnership pluriennale con Jeep, la Juventus punta ad incassare circa 30 milioni di euro dal nuovo brand, ancora sconosciuto, che piazzerà il priori nome sulle divise da gioco bianconere.

Nel frattempo il mercato continua, con diversi nomi sul taccuino del ds bianconero, pronto ad affondare il colpo negli ultimi giorni prima dell’inizio del campionato.

Juventus, Koopmeiners arriverà: l’agente non ha dubbi

In cima alla lista della Juventus c’è il nome di Teun Koopmeiners, centrocampista classe 1998 dell’Atalanta. Per lui il club bergamasco chiede una cifra intorno ai 60 milioni di euro, ma la Juventus vorrebbe trattare per spenderne al massimo 50, puntando anche sulla cessione di Weston McKennie che porterebbe circa 15 milioni nelle casse bianconere.

Nel frattempo pare ci siamo un accordo di massima con Koopmeiners, che gradirebbe la destinazione juventina, a cui il club torinese potrebbe offrire un quinquennale da 4,5 milioni di euro a stagione. Tutto, però, è in standby. Le cifre sono abbastanza alte e la Juventus temporeggia nel tentativo di mettere la Dea alle strette. Interrogato a 1 Station Radio, però, l’agente Fifa Claudio Anellucci, si è detto sicuro che l’operazione si farà. “La Juve è una società che difficilmente si espone e quando lo fa difficilmente non ottiene un risultato. Credo che i bianconeri chiuderanno il mercato con l’acquisto di Koopmeiners. È un’operazione già imbastita, al netto delle cifre. Ci sta che l’Atalanta lavora sulle cifre, ha sempre venduto bene”, ha commentato.

Koopmeiners viene da un’ottima stagione, chiusa con 15 gol e 7 assist, e la delusione degli Europei, dove non ha giocato per via un in infortunio agli adduttori.