Chiesa-Vlahovic, colpo di scena durante l’allenamento: lo hanno visto tutti!

In casa Juve spunta un curioso episodio che coinvolge Chiesa e Vlahovic durante l’allenamento: c’entra anche il mercato dei bianconeri?

Manca sempre di meno all’inizio della nuova stagione calcistica e per tutti i tifosi della Juventus c’è grande curiosità e apprensione per capire cosa riuscirà a mettere in pratica la squadra impreziosita da alcuni nuovi innesti di qualità in questo nuovo corso targato Thiago Motta. Il sogno di tutto il pubblico è infatti quello che il tecnico ex Bologna riesca a riportare la Vecchia Signora ai vertici della Serie A magari anche vincendo quello Scudetto mancato ultimamente.

Il mercato in entrata fin qui per la Juve è stato foriero di buone notizie con il reparto di centrocampo che è stato parecchio rinforzato e anche in difesa sono arrivati volti nuovi. Il lavoro del direttore bianconero Cristiano Giuntoli però non è finito qui e sia in entrata che in uscita potrebbero arrivare delle novità in questo mese di agosto. Un nome molto chiacchierato in ottica di una possibile partenza è quello di Federico Chiesa anche se molti tifosi sperano che resti.

Vlahovic-Chiesa: spunta l’indizio social, il serbo chiede all’italiano di restare ancora alla Juve?

Nelle ultime ore sui social non ha lasciato indifferenti un commento di Dusan Vlahovic ad uno degli ultimi post pubblicati da Federico Chiesa sul proprio account Instagram. Il centravanti serbo ha supportato il suo compagno di squadra pubblicando un commento con scritto: “Fenix”, oltre alle emoji di un fuoco e di due cuoricini ovviamente uno bianco e uno nero.

Moltissimi tifosi della Vecchia Signora hanno risposto a questo commento di Vlahovic inneggiando alla coppia formata dal numero 9 e dal numero 7 della Juve. Questo duo è infatti uno dei preferiti dei supporter e in parecchi sperano che possano diventare due punti di riferimento nella nuova squadra allenata da Thiago Motta.

Ad alimentare queste speranze ci ha pensato lo stesso Chiesa visto che nella foto del post in questione lui viene immortalato mentre si allena alla Continassa con il kit training della Juve e nella didascalia scrive “Focused”, a testimonianza del fatto che tutti i suoi pensieri ora come ora siano focalizzati sul mondo bianconero e che non sia del tutto interessato dalle voci di mercato che per lui continuano incessantemente da ormai diversi mesi.