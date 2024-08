Cinquanta milioni più bonus: la Juve fa saltare il banco per Koopmeiners

Cinquanta milioni più bonus. La Juventus è sempre la società più attenzionata in questa sessione di mercato e Cristiano Giuntoli intende stupire.

C’è già qualcuno che ha storto il naso e ha attaccato Thiago Motta dopo la sconfitta nell’amichevole di esordio disputata contro il Norimberga. C’è già qualcuno, invece, che ha iniziato a criticare l’operato di Cristiano Giuntoli dopo le due cessioni, a brevissima distanza l’una dall’altra, di Matias Soulé e Dean Huijsen.

E’ un percorso lastricato di difficoltà quello intrapreso un anno fa dal direttore tecnico bianconero. Vi è, però, forte la convinzione che la Juventus possa ritornare grande nell’arco di poco tempo. Occorre, però, sbagliare il meno possibile. Il nuovo progetto bianconero che Giuntoli ha affidato alle mani di Thiago Motta prevede un cambiamento ‘epocale’, con un numero considerevole di uscite, alcune delle quali particolarmente dolorose. Soulé e Huijsen su tutte. Per una grande Juve occorrono, però, necessariamente, grandi giocatori. In questa sessione ne sono già arrivati due e rispondono ai nomi di Douglas Luiz e Khéphren Thuram, due stelle per un centrocampo nuovo di zecca e ricco di qualità.

Ma non c’è due senza tre recitava un vecchio adagio…

Tutto su Koopmeiners

Il centrocampo è da almeno tre anni il tallone d’Achille della Juventus. E’ da lì che Giuntoli ha inteso ripartire. Dalla sua ricostruzione. E dopo due stelle attende la terza, la più brillante.

Non è un obiettivo della Juventus, è ‘l’obiettivo’ della società bianconera: Teun Koopmeiners. Un profilo che marca a fuoco l’intero reparto donandogli qualità, quantità, duttilità tattica e gol. Tanti. Un simile profilo non può che costare tanto e se poi la società di appartenenza si chiama Atalanta il prezzo diventa altissimo: 60 milioni di euro, forse anche qualcosa in più, non certo di meno. Giuntoli ha iniziato l’approccio non più tardi di un paio di giorni fa con la prima offerta ufficiale della Juventus: 45 milioni. Rispedita al mittente come da copione. Ora, però, potrebbe partire l’attacco decisivo da parte della Juventus. E’ Alfredo Pedullà ad annunciarlo su Sportitalia: “In questo weekend la Juventus cercherà di presentare un’offerta da circa 50 milioni di euro più bonus all’Atalanta per Koopmeiners“. E’ appena iniziata una sorta di Sfida all’O.K. Corral a tinte bianconereazzurre.

Una sfida impossibile da decifrare. Impossibile stabilire il vincitore ed il vinto. Se mai vi sarà un vincitore a scapito di un vinto.