Clamorosa virata della Juventus: nuova ‘freccia’ da Barcellona

Calciomercato Juventus, clamorosa virata da parte della società bianconera. L’esterno per Motta arriva dal Barcellona

La Juventus è alla ricerca di un esterno, lo sappiamo. E sfumata ormai del tutto la pista Sancho che potrebbe anche rimanere al Manchester United, Cristiano Giuntoli ha intavolato, come sappiamo, altre operazioni.

In pista ci sono Galeno e Conceicao del Porto – con il primo che sembra essere il favorito – ma anche Adeyemi del Borussia Dortmund. Finita qui? No, non sembra essere così, almeno stando alle informazioni che proprio in queste ore sono state riportate da calciomercato.it. La Juventus, infatti, starebbe pensando ad un giocatore del Barcellona che, la scorsa stagione, non ha fatto benissimo. Però rimane un elemento qualitativamente di un altro livello, uno di quelli che possono, decisamente, spostare gli equilibri in una partita.

Calciomercato Juventus, spunta Raphinha

Nella lista di Giuntoli sarebbe spuntato il nome di Raphinha, esterno brasiliano, 27 anni, che ha anche giocato la Coppa America con la maglia della sua nazionale. Flick, nuovo tecnico dei catalani, ha chiesto Nico Williams – è un’operazione che rimane comunque complicata – e quindi ha dato quasi il via libera all’addio di Raphinha che, è da tenere in seria considerazione questa cosa, ha il passaporto italiano. La Juve infatti non ha altri slot in questa stagione per tesserare degli extracomunitari.

Non sarà comunque facile riuscire ad arrivarci anche per quelli che potrebbero essere i costi: parliamo di un valore del cartellino che si aggira intorno ai 45 milioni di euro e un ingaggio che supera i 5 milioni di euro all’anno. Insomma, delle cifre importanti che possono cozzare con quelli che sono gli obiettivi di Giuntoli per chiudere l’operazione. Vedremo, comunque, come andrà a finire.