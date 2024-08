Decisione definitiva, il nuovo allenatore sarà Max Allegri: tutto confermato

Torna Max Allegri, la decisione è definitiva: arrivano conferme, panchina a sorpresa per il tecnico livornese

Quanto tempo rimarrà lontano dalla panchina Max Allegri dopo l’addio alla Juventus? Probabilmente meno di quanto ci si potesse immaginare. Non c’è ancora l’ufficialità sul suo futuro, ma sono tante le indiscrezioni in arrivo da ogni parte del mondo. Indiscrezioni che potrebbero molto presto trasformarsi in conferme. Il conto alla rovescia, per i suoi fan, può già cominciare.

C’è una cosa che accomuna, in questo momento, Allegri e Jurgen Klopp. Entrambi hanno scelto di prendersi un anno sabbatico. Il tedesco dopo aver deciso, in maniera indipendente, di lasciare il Liverpool dopo una serie di stagioni vincenti ma estremamente faticose e stressanti. Il livornese, invece, non per propria scelta, quanto per la decisione della dirigenza della Juventus di ripartire con un nuovo progetto.

Al di là del modo in cui sono arrivati alla scelta dell’anno sabbatico, però, entrambi sembrano comunque destinati a rimanere davvero fermi per un anno. Nonostante le proposte siano arrivate, l’ex allenatore bianconero sarebbe infatti convinto della necessità di rimanere ai margini del mondo del calcio almeno per qualche mese, per raccogliere tra non molto l’eredità di un altro grande allenatore italiano.

Allegri torna in panchina, c’è l’annuncio: ecco dove allenerà

Come confermato dall’agente dell’allenatore livornese, cinque volte campione d’Italia con la Juventus, Giovanni Branchini, in questo momento Max resta in attesa di un progetto prestigioso, importante, vincente e possibilmente anche remunerativo.

Un progetto che potrebbe arrivare dall’Arabia Saudita. Sedotto, già nelle scorse stagioni, da diverse big del campionato saudita, l’ex allenatore bianconero potrebbe clamorosamente raccogliere l’eredità di Roberto Mancini, attuale commissario tecnico della Nazionale araba.

A livello di gioco e risultati, il tecnico di Jesi fin qui non avrebbe infatti convinto i vertici della Federcalcio saudita, che starebbero già valutando nuovi profili in vista di quei Mondiali 2026 che restano il grande obiettivo della dirigenza araba.

Un’ipotesi, quella di un approdo di Allegri sulla panchina di Mancini, è al momento bancato su Onegol a 7.50, ipotesi più ‘calda’ per il futuro del tecnico livornese. In seconda fila, tra le ipotesi per il suo futuro, resta invece quella panchina dell’Italia ancora saldamente occupata da uno Spalletti apparso, però, agli Europei, in grande difficoltà.

Al di fuori della cerchia delle nazionali, le ipotesi più probabili per il suo futuro restano la MLS o alcune grandi in cerca di rilancio in giro per l’Europa, come il Newcastle. Difficile invece immaginarlo nuovamente in Italia, almeno nel giro di pochi mesi. Anche se la suggestione Lazio, in caso di flop di Baroni, esiste ed è quotata 30.00. Un’ipotesi molto complessa ma, per i bookmaker, non impossibile.