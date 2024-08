È appena arrivato in città, che bomba: dalla Juve al PSG

Niente da fare per la Juve: bomba di mercato, passa al PSG. Il giocatore è appena sbarcato in città a Parigi, Giuntoli non ha potuto fare nulla

Nel corso di una finestra di mercato ci sono gli obiettivi raggiunti ma anche quelli sfumati. Succede così che un vecchio pallino dei bianconeri, è approdato al PSG. Il giocatore è appena sbarcato in città a Parigi e la trattativa è stata ormai formalizzata. Cristiano Giuntoli ha provato ad inserirsi ma alla fine nulla ha potuto, per il centrocampista dovrà virare altrove.

Naturalmente l’obiettivo principale del dirigente è Teun Koopmeiners, se dovesse riuscire a prendere l’olandese dell’Atalanta non ci saranno rimpianti anche perché in casa bianconera sono già stati ingaggiati Douglas Luiz e Thuram. Adesso manca solo la ciliegina per dare quella qualità in più al centrocampo. Servono doti tecniche importanti.

Se ne va al PSG, è già sbarcato a Parigi: amarezza in casa Juve

Intanto come detto, uno dei prospetti migliori del panorama calcistico europeo, seguito anche dalla Juve, è finito al PSG. I campioni di Francia si sono aggiudicati le prestazioni di Joao Neves, giovane centrocampista del Benfica e della nazionale portoghese.

Il classe 2004 è cresciuto nelle giovanili del club lusitano e nella scorsa stagione è esploso in tutta la sua forza. Ha partecipato anche all’Europeo in Germania, sebbene non ancora da protagonista e titolare. Era finito nel mirino delle migliori squadre d’Europa e alla fine se lo è aggiudicato il PSG. Il portoghese è già in città dove si è sottoposto alle visite mediche. La scadenza del nuovo contratto è al 30 giugno 2029, dunque si tratta di un quinquennale.

Al Benfica andranno 60 milioni di euro, 10 di bonus più il ritorno in prestito per un anno di Renato Sanches nel club in cui ha iniziato la carriera. C’erano alcuni dettagli da sistemare tra le due squadre mentre tra l’entourage del giocatore ed il PSG era tutto fatto da tempo, in quanto la voglia di approdare in un club che conta era tantissima nel classe 2004. Neves aveva rifiutato la proposta di rinnovo del Benfica: voleva provare un’esperienza in una super big dove tra l’altro guadagnerà molto di più. Inoltre entrerà in contatto con diverse stelle mondiali, giocare al PSG sicuramente alzerà anche il suo livello. Il giovane portoghese non vede l’ora di mettersi alla prova, continuando la propria crescita e dimostrando che ci troviamo davanti alla nuova stella del calcio lusitano.