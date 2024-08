Juve pigliatutto, rinforzo super in difesa: adesso è ufficiale

Colpaccio per la Juventus che si rinforza anche in difesa. Arrivata nelle scorse ore l’ufficialità di questo nuovo innesto per la prossima stagione.

Il periodo estivo è sempre ricco di attesa e di aspettative per i tifosi di calcio. In attesa di immergersi nuovamente nel campionato e nelle coppe internazionali, l’attenzione è tutta spostata sul calciomercato. Diventa fondamentale per i club rinforzare le proprie rose e cercare di far contenti sia lo staff tecnico che la propria tifoseria.

La Juventus in questo senso è una delle società più attiva e maggiormente bisognose di rinforzi e di cambiamenti in squadra. Per questo motivo Cristiano Giuntoli, direttore sportivo bianconero, è sempre sul pezzo per completare l’organico e per regalare a Thiago Motta una formazione giovane e di qualità tecnica.

Non solo la squadra maschile della Juve è attivissima sul mercato. Anche la Juventus Women, ovvero il lato femminile del club, si sta muovendo per cercare di rilanciarsi dopo un paio di stagioni altalenanti. A cominciare dall’ingaggio di Massimiliano Canzi come nuovo coach: l’ex vice allenatore del Cagliari maschile è stato scelto per sostituire Joe Montemurro, già esonerato nell’ultima stagione.

Juventus Women, arriva il rinforzo in difesa: arriva dal Brighton

La Juventus Women è letteralmente scatenata sul mercato in vista dell’avvio della stagione 2024-2025, che prenderà ufficialmente il via il 31 agosto prossimo. Nelle scorse settimane sono già stati accolti rinforzi del calibro di Beccari, Bergamaschi, Vangsgaard e soprattutto della chiacchieratissima Alisha Lehmann, fidanzata del calciatore brasiliano Douglas Luiz.

Nelle ultime ore la Juve ha accelerato e chiuso anche per un difensore, acquisto necessario soprattutto dopo la lesione al retto femorale occorsa a Salvai durante il ritiro estivo. Si tratta della svedese Emma Kullberg, calciatrice di grande esperienza che arriva dal Brighton, dopo due ottime stagioni disputate con la formazione inglese.

La classe 1991 è un difensore di spessore e di grande rapidità, per questo motivo può giocare senza problemi sia da centrale che da terzino. Per Kullberg è la prima esperienza nella Serie A italiana, dopo aver giocato in passato in patria ed in Premier League inglese. Vanta anche 19 presenze con la nazionale svedese, con la quale ha vinto l’argento olimpico a Tokyo 2020.

Probabile che Kullberg si giochi fin da subito un posto da titolare nella difesa della Juventus, in ballottaggio con la francese Cascarino e la svizzera Calligaris. Intanto la svedese si è già messa a disposizione di mister Canzi nel ritiro di Vinovo.