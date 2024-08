Offerta irrinunciabile, firma subito Domenico Berardi

Continua a tenere banco il futuro di Domenico Berardi: l’attaccante del Sassuolo può lasciare subito il club neroverde con un’offerta irrinunciabile

Quale futuro per Domenico Berardi? Il fantasista del Sassuolo è attualmente ancora alle prese con il recupero dopo il grave infortunio che gli è costato la fase finale dello scorso campionato (e la possibilità di salvare i neroverdi), l’Europeo in Germania e la prima parte della nuova stagione. Non tornerà, verosimilmente, prima del nuovo anno. Ma in quale squadra lo farà?

Al momento tutto tace, sembra che il suo futuro possa essere ancora al Sassuolo in quanto il calabrese è sparito dai radar di mercato delle squadre interessate. Il motivo principale è che adesso tutte le big si concentrano sui giocatori che servono subito, le necessità immediate e e non le operazioni futuribili, come sarebbe il possibile approdo di Berardi.

Berardi via dal Sassuolo per un’offerta irrinunciabile: la situazione

Resta però obiettivamente difficile immaginarlo ancora al Sassuolo in serie B. Non per l’amministratore delegato neroverde, Giovanni Carnevali, intervenuto a Sky Sport. Il dirigente emiliano ha spiegato in maniera decisa la situazione intorno all’attaccante, aprendo ad una sua possibile cessione in un solo caso.

“Adesso la priorità per Domenico è quella di recuperare, perché sta attraversando un percorso importante dopo il grave infortunio” è l’incipit del discorso di Carnevali. Incalzato sul mercato, il dirigente non si scompone: “Ci può anche stare che sia seguito da diversi club di serie A. Normale per giocatori del suo calibro che ogni estate hanno richieste. Vediamo le offerte che arrivano, perché è chiaro che per venderlo deve arrivare qualcosa di importante”.

Dunque Berardi è pronto ad andare via appena arriverà un’offerta irrinunciabile per il Sassuolo. Solo in quel caso il giocatore sarà venduto e sarà libero di firmare subito per un altro club. “Adesso l’importante è che stia di nuovo bene, poi valuteremo” è la chiosa di Carnevali. Nel corso delle ultime settimane si è vociferato di un possibile approdo al Napoli o, come in ogni estate che si rispetti, alla Juve che lo segue da un decennio e non è mai riuscita a portarlo a Torino. Sarà questa la volta buona?

Di sicuro dovrà arrivare un’offerta di quelle “importanti” a sentire Carnevali. Ad oggi né bianconeri né azzurri né altri club di serie A hanno affondato il colpo, è probabile che lo facciano negli ultimi giorni di agosto. In caso contrario ogni discorso sarà rinviato a gennaio, quando è schedulato, ad oggi, il suo rientro in campo. Molta più remota la possibilità di vederlo davvero calcare i campi della serie B.