Tutto fatto con la Juve, firma un attaccante

Svolta in casa Juventus, firma per un attaccante: c’è il pressing di un club importante sul gioiello bianconero

In casa Juventus si continua a lavorare alacremente sul mercato, sia in entrata che in uscita. Il progetto del Football Director sembra chiaro: cercare di dare a Thiago Motta non un instant team, ma una squadra competitiva fin da questa stagione su tutti i fronti, con il sogno scudetto da voler cullare fino alla fine. Per farlo serve però movimentare qualcosa anche in attacco, ed è per questo che un importante protagonista è vicino alla firma.

Gli obiettivi bianconero per il reparto offensivo sono noti, da Adeyemi a Nico Gonzalez. Prima di poter chiudere un arrivo, è necessario però per Giuntoli riuscire a piazzare uno degli esuberi presenti nella rosa juventina. E se Vlahovic ha ormai ottenuto definitivamente la conferma, in attesa di scoprire il futuro di Federico Chiesa, apparentemente fuori dal progetto di Motta, sono altri gli esuberi che la dirigenza bianconera sta cercando di piazzare in questi giorni.

Tra questi, anche calciatori apparentemente di seconda fascia, ma che nelle ultime stagioni sono riusciti a farsi apprezzare nelle proprie categorie, confermando la bontà del progetto Next Gen.

Juventus, l’attaccante è ai saluti: cessione in vista, cosa sta succedendo

Uno degli esuberi in attacco, in casa bianconera, risponde al nome di Emanuele Pecorino, punta centrale sicula, classe 2001. Protagonista due stagioni fa con la Next Gen in Serie C, lo scorso anno il giovane centravanti è riuscito a dimostrare di poter essere più che competitivo anche in Serie B.

A suon di prestazioni, con la maglia del SudTirol, ha confermato tutto il proprio potenziale, chiudendo la stagione con 4 gol e un assist in 26 presenze, per un totale di meno di 1000 minuti. Un bottino più che dignitoso, considerando che si trattava della sua prima esperienza in un campionato difficile come la Serie B.

Non a caso, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, sulle sue tracce in questo momento ci sarebbe uno dei club più attivi del campionato cadetto, una retrocessa pronta a costruire una rosa importante per cercare subito il ritorno in Serie A.

Si tratta in particolare del Frosinone, club con cui la Juventus ha dimostrato lo scorso anno di avere una certa sinergia. Non siamo ancora alle firme, ma è probabile che la chiusura possa avvenire nel giro di poche settimane, probabilmente con una soluzione in prestito. E per il club bianconero sarebbe l’ennesimo esubero piazzato, in attesa dell’arrivo di quei big che i tifosi da settimane ormai stanno aspettando.