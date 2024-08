Ultim’ora, Cuadrado di nuovo in bianconero: capolavoro a zero

Nuova squadra per Juan Cuadrado? Colpo a zero per il club italiano, ecco tutti i dettagli sul calciatore ex Juve.

Ultimissime di calciomercato sul futuro di Juan Cuadrado. C’è grande attenzione sul calciatore, che è rimasto svincolato dopo la fine del suo contratto con l’Inter. I nerazzurri, infatti, hanno deciso di non rinnovare a causa dei dubbi riguardo le condizioni fisiche del calciatore, che la scorsa stagione ha giocato con il contagocce. Intanto, su Cuadrado si muovono altri club di Serie A, per ingaggiarlo a parametro zero in questa finestra di mercato.

Dove sta andando Juan Cuadrado?

Ci sono aggiornamenti di mercato riguardo la prossima destinazione del colombiano ex Juve, che la scorsa stagione ha vinto lo scudetto con l’Inter. Rimasto svincolato, dopo la parentesi nerazzurra, Juan Cuadrado è pronto a proseguire la sua esperienza in Serie A con la maglia di un altro club, ecco quale.

Calciomercato: nuova squadra per Cuadrado, i dettagli

Valutazioni in corso da parte del calciatore, che ha rilasciato un’intervista al portale elcolombiano.com. Ecco le parole di Cuadrado riguardo il suo futuro.

“Sono in attesa di novità, il mio agente è a lavoro. Sta negoziando con qualche club, devo aspettare. Infortunio? E’ tutto alle spalle, adesso sto bene e mi alleno quotidianamente anche per potenziare il mio fisico”.

Con quali società è in trattativa l’agente di Cuadrado?

Secondo quanto riportato da interlive.it, ci sono due squadre italiane che hanno messo nel mirino Juan Cuadrado. Prendere a zero il colombiano è una ghiotta occasione per entrambi i club, alla ricerca di calciatori d’esperienza che possano alzare il livello qualitativo della squadra ed essere anche leader dello spogliatoio. Cuadrado rispecchia alla perfezione queste caratteristiche, a 36 anni può ancora dire la sua nel campionato italiano, dove può fare ancora la differenza.

Ecco perché pare che Corvino stia lavorando per chiudere l’affare e portare a Lecce Cuadrado, per un grande ritorno visto che il colombiano a inizio carriera ha già vestito la maglia dei giallorossi. Prima però, i salentini dovranno superare la concorrenza di un’altra società che ha messo nel mirino il calciatore. Anche in questo caso, si tratta di un ritorno. Infatti, anche l’Udinese è una delle squadre interessate a Juan Cuadrado. Sono attese novità, con l’agente del calciatore a lavoro per trovare una nuova destinazione al suo assistito in Italia o all’estero.