Accordo raggiunto con la Juventus: chiusura da 55 milioni

Accordo raggiunto con la Juventus, arriva la tanto attesa stretta di mano: Giuntoli può tirare un sospiro di sollievo.

Thiago Motta ha una voglia matta di dimostrare che quella di lunedì scorso col Norimberga non c’entra niente con la Juventus che ha in mente sin dalla prima stretta di mano con il direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli. In Germania non ha funzionato praticamente nulla ma era impossibile aspettarsi una prestazione diversa dal momento che il tecnico italobrasiliano ha svolto solo pochissimi allenamenti con la squadra al completo.

Nell’amichevole in programma stasera contro il Brest vedremo probabilmente un’altra Juve. E la speranza è che si inizino a scorgere i primi progressi dal punto di vista del gioco, considerando anche che scenderanno in campo diversi elementi della prima squadra. La rosa, tuttavia, dovrà fare i conti con ulteriori “smottamenti” da qui a fine agosto. Arriveranno altri giocatori ed altrettanti faranno le valigie. Giuntoli continua a seguire numerose piste ma l’obiettivo numero uno dell’ex direttore sportivo del Napoli resta Teun Koopmeiners, un suo pallino sin da quando lavorava con il club partenopeo.

Accordo raggiunto con la Juventus, Koopmeiners più vicino

Secondo lo speaker radiofonico Edoardo Mecca Atalanta e Juventus hanno ormai trovato un accordo per il forte centrocampista olandese, che nelle prossime settimane potrebbe finire a Torino per 50 milioni di euro più 5 di bonus. Cinquantacinque in totale.

Trovati tutti gli accordi tra Atalanta e Juventus per Teun Koopmeiners intorno ad una cifra per 50 milioni + 5 di bonus.

L’Atalanta avrebbe inoltre richiesto la possibilità di averlo ancora per la finale di Supercoppa Europea, evento storico per i bergamaschi.

RoboKoop, salvo… — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) August 2, 2024

Cifra che a quanto pare accontenterebbe la Dea: il club bergamasco ha preso atto del fatto che il giocatore voglia solo i bianconeri ed è disposta a fare un piccolo “sconto” alla Juventus. Giuntoli avrebbe anche acconsentito ad un’ultima richiesta da parte dei nerazzurri e cioè la possibilità di schierarlo nell’imminente match con il Real Madrid che assegna la Supercoppa Europea. Dopo quella data, come riporta Mecca tramite il proprio profilo X, si potrà celebrare il matrimonio tra “RoboKoop” e la Signora.