Blitz enorme di Giuntoli a Madrid, un top player alla Juve per 25 milioni!

Blitz enorme per Cristiano Giuntoli a Madrid: il dirigente bianconero prende un top player. Colpaccio per 25 milioni di euro, ecco i dettagli

Teun Koopmeiners è il pallino della Juve e soprattutto di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo lo individuò già ai tempi del Napoli, quando l’olandese era all’AZ e ha cercato di ingaggiarlo più volte sia in azzurro sia oggi che è a Torino. In questa sessione di mercato il giocatore è il primo obiettivo per il centrocampo, il top player che la dirigenza vuole regalare a Thiago Motta per innalzare il livello qualitativo della rosa in vista dei tanti impegni stagionali.

Giuntoli le sta provando tutte ma arrivare al classe ’98 non è per nulla semplice. L’Atalanta è bottega cara e chiede almeno 60-70 milioni di euro per il proprio asso. I Percassi non hanno nessuna intenzione di vendere il miglior giocatore ad una diretta concorrente. Se fosse per l’olandese sarebbe già a Torino, ma come detto la dirigenza orobica lo reputa incedibile.

Juve, arriva un super big direttamente da Madrid: Giuntoli fa il colpo

La Juve continua a provarci ma considerando le tante difficoltà, pian piano, sta iniziando ad arrendersi e guardarsi intorno. Un top player arriverà, è quasi una promessa morale fatta dalla società a piazza e tecnico.

Le difficoltà a fare un acquisto di livello non riguardano solo il centrocampista bergamasco ma anche alcuni esterni come ad esempio Galeno e Adeyemi. Per questo motivo si vocifera di un possibile blitz a Madrid per una stella assoluta del calcio europeo. La Juve, infatti, potrebbe accelerare per Joao Felix, in uscita dall’Atletico Madrid. Il classe ’99 lo scorso anno ha giocato al Barcellona in prestito. Non ha fatto poi così male, concludendo la stagione con 30 presenze e 7 reti in Liga, ma i catalani non l’hanno riscattato.

Questa estate ha fatto così ritorno a Madrid dove però non resterà. L’Atletico di sicuro non riuscirà a rientrare nel prezzo monstre di acquisto dell’estate 2019, quando al Benfica andarono 126 milioni di euro. Per quanto dato alla causa colchonera si tratta sicuramente di un prezzo spropositato. Giuntoli potrebbe offrire come base di partenza circa 25 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. L’Atletico chiede una cifra maggiore, ma non troppo lontana ai 30 milioni, dunque si può chiudere a metà strada. Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi per questa trattativa.