Cambia la corsa al titolo, una Big nei guai: c’è la rottura del crociato

Nemmeno il tempo di iniziare la stagione, che subito in casa del blasonato club si registra l’ennesima rottura del crociato

Qualcuno sostiene sia una sorta di maledizione. Altri fanno però notare come, nonostante l’incredibile coincidenza di guai fisici con la sinistra ricorrenza di inizio stagione – esattamente come nello scorso anno – la squadra sia stata capace di vincere tutto quello che c’era da vincere nel 2023/24.

L’illusoria tranquillità data più dalla scaramanzia che dalla realtà dei fatti non lascia però affatto tranquillo il club. Né tantomeno il suo tecnico, già alle prese con una rosa che perde i pezzi. Ma andiamo con ordine.

Impegnato in un’amichevole di lusso contro il Milan nel teatro del Solder Field di Chicago, il Real Madrid è tornato nell’incubo degli infortuni al crociato in men che non si dica.

Non serve avere una memoria eccelsa per ricordare come lo scorso anno Thibaut Courtois, Eder Militao e David Alaba soffrirono dello stesso tipo di lesione. Mettendo in grande difficoltà Carletto Ancelotti, che poi con la consueta maestria riuscì comunque a portare la sua barca verso i prestigiosi porti indicati come mete finali.

Supeercoppa spagnola, Liga e Champions League: questo l’incredibile bottino delle Merengues nella stagione finita due mesi fa. La storia degli infortuni sembra però non avere fine: stavolta la vittima è un giovane prodotto della Cantera che aveva finalmente realizzato il sogno di vestire la maglia del Real Madrid.

Dramma Palacios, il ginocchio fa crack: Ancelotti rassegnato

Proseguendo nel filone della cabala scaramantica, qualcuno ha fatto notare come la stessa sconfitta patita dalle Merengues contro il Milan nella tournèe americana farebbe il paio con la deludente esperienza Oltreoceano della scorsa estate, ma una persona pragmatica come è il tecnico di Reggiolo non può badare o affidarsi a certe strane coincidenze.

Il vero problema è che per diversi mesi, forse per tutto l’anno, il mister ex rossonero non potrà avvalersi del talento di Cesar Palacios, il classe 2004 che, dopo aver fatto la trafila nelle Giovanili dei Blancos, era finalmente approdato in prima squadra.

Entrato al 46′ al posto di Luka Modric, il talentuoso centrocampista è uscito malconcio da un normale scontro di gioco con Malick Thiaw dopo appena 5′ dal suo ingresso sul terreno di gioco. Uscito dallo stesso sulle proprie gambe e sedutosi in panchina ad assistere al match, il ragazzo non si sarebbe mai aspettato il terrificante responso degli esami diagnostici ai quali si sarebbe sottoposto nelle ore successive all’incontro.

“Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro“. Lo stesso dei suoi illustri predecessori fermatisi lo scorso anno per mesi e mesi. Questo è quanto riportato dal club iberico con un comunicato medico che ha rovinato la spedizione americana di Ancelotti.