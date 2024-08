Di Gregorio, la notizia sconvolge i tifosi della Juve: nessuno lo immaginava

Juventus, notizie e dichiarazioni su Di Gregorio che spiazzano tutti: la vicenda del portiere colpisce il mondo bianconero

Tra due settimane, partirà ufficialmente la nuova stagione in Serie A e naturalmente crescono attesa e curiosità per tutti gli appassionati. Una delle squadre chiamate più di altre a mostrare di cosa sarà capace sarà certamente la nuova Juventus di Thiago Motta, che ha scelto una strada intrigante e difficile per avviarsi verso un nuovo ciclo.

Michele Di Gregorio nuovo portiere della Juventus, ma c'è un aspetto che lascia qualche perplessità in bianconero

Ci si attendono dai bianconeri altri movimenti importanti di mercato e tante novità in rosa, rispetto agli innesti già approdati a Torino. Dei quali, affronterà un importante salto di qualità Michele Di Gregorio, alla sua prima volta in una big.

L’estremo difensore si è messo in luce con la maglia del Monza, dimostrando grande affidabilità tra i pali. Per questo motivo, è stato scelto dai bianconeri, che hanno compiuto un investimento importante per accaparrarselo. Dovrebbe essere lui il titolare, anche se tra i pali ancora adesso c’è una situazione che va ancora definita.

Di Gregorio, Szczesny e la scelta della Juventus per il portiere: la critica a Giuntoli

Juventus che al momento ha tre portieri di altissimo livello. Oltre a Di Gregorio, Perin, ma c’è ancora anche Szczesny. E chiaramente, uno è di troppo.

Per l’estremo difensore polacco, si sono valutate diverse situazioni in uscita, ma nessuna al momento ha trovato il giusto sbocco. La Juventus vorrebbe farlo partire, a un anno dalla scadenza del suo contratto, per provare a monetizzare e per risparmiare sul suo ingaggio, ma non ci si è ancora riusciti.

Una criticità che si aggiunge alle altre cessioni che sarebbero necessarie per sbloccare altri acquisti, e che è stata commentata in questo modo dal giornalista Rai Mario Mattioli, che ai microfoni di ‘Tmw’ ha evidenziato quello che secondo lui è stato un errore da parte di Giuntoli.

“E’ una situazione abbastanza particolare e inusuale quella che stiamo vedendo – ha spiegato – Per me è stata una sorpresa la scelta di concentrarsi prima sul portiere. Sono rimasto perplesso dalla scelta di Di Gregorio, anche perché Szczesny aveva ancora almeno un altro paio d’anni ad alto livello e non veniva da una stagione negativa. Spero soltanto che Di Gregorio riesca a integrarsi rapidamente nell’ambiente bianconero“.