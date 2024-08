È saltato il suo trasferimento alla Juve, giocherà nel Barcellona l’anno prossimo

Tutto da rifare per la Juventus, bruciata in extremis dal Barcellona: il club blaugrana e il calciatore hanno trovato l’accordo

L’ultimo mese di calciomercato è ufficialmente giunto e ora l’obiettivo della Juventus è quello di mettere le ali. Sono diversi i nomi accostati al club bianconero, tra tutti quelli di Karim Adeyemi e Galeno, che spera di chiudere almeno un colpo in vista del weekend del 17 e 18 agosto quando si tornerà in campo in via definitiva. Nel frattempo l’ultimo smacco è arrivato direttamente dal Barcellona.

Si tratta di una sorpresa da parte del club blaugrana, a partire da questa stagione allenato dal tedesco Hanski Flick, che ha deciso di rinforzare la propria rosa soffiando un obiettivo alla compagine di Thiago Motta. Non solo esterni per la Vecchia Signora che è al lavoro insieme al DS Cristiano Giuntoli per sistemare un po’ tutti i reparti.

Nuovo difensore in arrivo per la compagine bianconera che sembrava vicinissima ad un profilo internazionale ma invece, alla fine, sembra costretta a dover cancellare il suo nome dalla lista dei possibili acquisti. Altri obiettivi in vista per la Juve.

Calciomercato Juventus, ha detto no ai bianconeri: la beffa arriva dal Barcellona

Per la Serie A, e nelle ultime ore anche per la Juventus, Clement Lenglet ha rappresentato più di una semplice idea. Su di lui non c’era solo la società più titolata d’Italia ma anche il Milan. Alla fine, però, il ventinovenne spagnolo sembra aver deciso di rimanere in Catalogna almeno per un altro anno ancora. Tanta esperienza per il classe 1995 francese che al Barça non ha forse trovato la dimensione sperata.

Lenglet è un difensore centrale mancino dotato di ottima tecnica di base e un’importante struttura fisica, per i reparti arretrati di cui ha fatto parte in carriera ha spesso rappresentato un leader. Insomma, le carte in regola per fare bene ci sarebbe tutte, solo che qualcosa gli ha sempre impedito di confermarsi a livelli importanti.

Per questo si è parlato molto del suo addio al Barcellona, visto il contratto in scadenza nel 2026, ma stando alle cronache spagnole il francese vorrebbe continuare a lottare ancora con addosso la maglia blaugrana. Al suo posto la Juve avrebbe già contattato Jean-Claude Todibo, altro ex Barça di nazionalità francese di proprietà del Nizza dal 2021. La prima offerta parla di prestito con riscatto condizionato.