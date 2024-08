Esclusione UFFICIALE: vuole solo la Juventus

Esclusione UFFICIALE: il giocatore non sarà tra i protagonisti del prossimo test del suo club. Annuncio imminente.

Probabilmente neppure quella che scenderà in campo stasera con il Brest nell’amichevole di Pescara sarà la “vera” Juventus. Lo stesso Thiago Motta ne è consapevole. Servirà del tempo per ammirare il gioco che nell’ultima stagione ha conquistato tutti quando il tecnico italobrasiliano sedeva sulla panchina del Bologna e dirigeva l’orchestra rossoblù.

Dalla Signora ci si aspetta tuttavia qualcosa in più rispetto a quanto visto nel primo test con il Norimberga in Germania, con i tedeschi che hanno prevalso addirittura 3-0. All’Adriatico si inizierà forse a “scorgere” la Juve che ha in mente Motta e lo capiremo dall’undici titolare. Tra le assenze spicca senza alcun dubbio quella di Federico Chiesa, che non è stato convocato per il match con il club transalpino. La cessione dell’ex Fiorentina, a questo punto, è davvero imminente e non resta che scoprire quale sarà la sua prossima destinazione. Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli cercherà di ricavarne il più possibile, in modo tale da poter aggiungere ulteriori tasselli ad una rosa che, nonostante l’imponente campagna acquisti condotta finora, è ben lontana dall’essere completa.

Esclusione UFFICIALE: Todibo sempre più vicino alla Juve

Giuntoli va a caccia del colpo grosso a centrocampo – Koopmeiners è vicino – ma bisognerà rimpolpare anche la difesa. Ed in questo caso il giocatore che ha in pugno il responsabile dell’area sportiva bianconera è Jean-Clair Todibo, attualmente sotto contratto con il Nizza.

Il centrale francese, che all’occorrenza può ricoprire anche il ruolo di mediano, è sempre più vicino alla Signora e lo conferma il fatto che sia stato escluso dai convocati per la prossima amichevole dei rossoneri, in programma domani sera contro il Lecce. Il giocatore transalpino ha in mente solo la Juventus e rimane in attesa che i due club trovino l’accordo definitivo. A quanto pare la fatidica stretta di mano è assai vicina.