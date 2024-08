Il futuro di Chiesa è già scritto: “Offerta concreta”

Il futuro di Chiesa è già scritto: la cessione dell’ex viola è sempre più vicina. Ecco cosa riferiscono dall’Inghilterra.

Passano i giorni, si susseguono gli allenamenti, ma Federico Chiesa nonostante le continue voci relative ad una sua imminente cessione veste ancora la maglia della Juventus. Le probabilità che l’attaccante bianconero rimanga a Torino dopo questa sessione di mercato sono irrisorie, eppure nessuna squadra si è ancora fatta sotto per accaparrarsi il giocatore della nazionale, in rotta con la società per la questione rinnovo.

In realtà il figlio d’arte di corteggiatori ne ha diversi ma due di questi si sono già defilati: la Roma alla fine ha virato su un altro giocatore della Juventus, Matias Soulé, mentre il Napoli di Antonio Conte non ha mai imbastito una vera e propria trattativa per l’ex Fiorentina. In ogni caso erano due destinazioni che non scaldavano più di tanto lo stesso Chiesa, che vorrebbe invece giocare la Champions League dopo aver già saltato la scorsa edizione per le note vicende giudiziarie che hanno riguardato il club di via Druento. Hanno tutt’altro fascino le cosiddette “sirene” inglesi, visto che l’esterno non ha mai negato di voler fare un’esperienza in quello che al momento è oggettivamente il miglior campionato del mondo.

Il futuro di Chiesa è già scritto: Tottenham pronto all’assalto

Oltremanica, infatti, ritengono che dietro a Chiesa ci sia la fila: Arsenal, Manchester United e Chelsea sono in contatto con il suo procuratore Fali Ramadani, ma chi dà l’impressione di essere maggiormente interessato all’ex viola è il Tottenham di Ange Postecoglou.

⚪🔵Tottenham remain at the front of the queue to sign Federico Chiesa but will need to act FAST ✍️ #THFC https://t.co/nkFEyik3mx — TEAMtalk (@TEAMtalk) August 2, 2024

Gli Spurs sembrano in pole per lo juventino, come riferisce il portale Team Talk. Adesso non resta che attendere la prossima mossa del club di Londra – in Inghilterra parlano di “offerta concreta” in arrivo – che non vuole lasciare nulla d’intentato. Il problema principale è che, se dovesse scegliere il Tottenham, Chiesa dovrà accontentarsi di giocare l’Europa League, avendo gli Spurs mancato la qualificazione alla competizione continentale più importante.