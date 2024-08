Si libera a zero dalla Juve e vola in Arabia Saudita, ufficiale la firma

È arrivata l’ufficializzazione della firma: si libera a parametro zero della Juventus e vola in Arabia Saudita. Ecco tutti i dettagli

La stagione 2024-25 ci si avvicina a grandi passi. Lunedì 19 agosto, all’Allianz Stadium e con fischio d’inizio alle 20.45, la Juventus debutterà in campionato. I bianconeri, guidati dal neotecnico Thiago Motta, saggeranno le ambizioni del neopromosso Como di Cesc Fabregas.

I lariani, infatti, puntano a essere la mina vagante del campionato come dimostra la loro campagna acquisti. In riva al lago di Como, infatti, sono approdati, tra gli altri, l’ex bomber di Torino, Roma e Fiorentina, Andrea Belotti, 112 gol e 32 assist in 330 presenze nella massima serie, e Raphael Varane, ex Manchester United e Real Madrid nonché campione del mondo con la Francia nel 2018.

Dunque, subito un probante banco di prova per la ‘Vecchia Signora’ che è ancora in fase di rodaggio, come attesta il ko per 3-0 per mano del Norimberga, e che continua a perdere pezzi: fa le valigie per volare in Arabia Saudita.

Juventus Women, Sarah Gunnarsdottir riparte dall’Arabia Saudita

Cristiano Giuntoli, Managing Director Football del club bianconero, lavora alacremente per regalare a Thiago Motta quel centrocampista che reclama per rinforzare una mediana che è orfana di Adrien Rabiot, che si è svincolato dopo aver rifiutato la proposta di rinnovo, e di Matias Soulé, appena trasferitosi alla Roma.

Tante le trattative in piedi viste le difficoltà nell’ingaggiare l’oggetto del desiderio bianconero, Teun Koopmeiners, sul quale è piombato il Liverpool che, secondo rumor, sarebbe pronto a presentare un’offerta di 60 milioni di euro per vincere le resistenze dell’Atalanta che ha ufficialmente dichiarato incedibile il centrocampista olandese.

Nel frattempo si allunga la lista dei partenti in casa bianconera. Nuova avventura per la giocatrice ex Juventus Women Sarah Gunnarsdottir. L’islandese, che nei mesi corsi ha lasciato la Juve dopo il mancato rinnovo del contratto, è una nuova calciatrice dell’Al Qadsiah, club dell’Arabia Saudita.

Prosegue, dunque, la rivoluzione in casa Juventus Women. La centrocampista islandese classe ’90, infatti, è solo l’ultima di lunga serie di bianconere che hanno abbandonato lo Juventus Training Center di Vinovo. Infatti, nei giorni scorsi la compagine bianconera ha ufficializzato il trasferimento al Napoli a titolo temporaneo di Melissa Bellucci, Alice Giai, Gloria Sliskovic, Ginevra Moretti e Manuela Sciabica mentre Michela Giordano è sbarcata all’ombra del Vesuvio a titolo definitivo.

Una sorta di ‘esodo’ che ha fatto seguito all’addio, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto, della centrocampista francese Ella Palis. In compenso, si è unita al gruppo delle bianconere Alisha Lehmann che con il suo talento e il suo charme – che la rende la calciatrice più seguita sui social network – di sicuro non farà rimpiangere le tante calciatrici che non indossano più la maglia bianconera.