Sinner, cambia tutto nel ranking Atp: c’è il ritiro

Nuova svolta per la stagione di Sinner: il ritiro può cambiare tutto anche per il ranking Atp, cosa sta succedendo

La stagione di Jannik Sinner è partita alla grande: dagli Australian Open a Rotterdam, il tennista italiano ha mostrato miglioramenti impressionanti, mostrando tutti i pezzi forti del suo repertorio. Una precisione incredibile, un servizio potente e una mentalità di ferro l’hanno portato in pochi mesi a superare anche Novak Djokovic e a conquistare il primo posto del ranking Atp.

Tra primavera e estate, però, le cose non si sono messe proprio bene, soprattutto per via dei problemi fisici che hanno condizionato la sua stagione. Il fastidio all’anca l’ha costretto a dare forfait all’Atp di Roma, generando molta delusione nei tifosi italiani e la recente tonsillite l’ha messo ko anche per i Giochi olimpici, generando nuove polemiche e malumori in chi già sognava di vederlo con una medaglia intorno al collo – e quindi che aumentasse il bottino nel medagliere azzurro.

Ora, però, è già tempo di guardare oltre e c’è una notizia piuttosto positiva nel bilancio per il ranking Atp e che riguarda il suo più acceso rivale oggi e nei prossimi anni.

Alcaraz si ritira da Montreal: Sinner può allungare come primo al mondo

Carlos Alcaraz, invece, alle Olimpiadi è andato, ha rappresentato la Spagna ed è arrivato fino in fondo al torneo, motivo per il quale ha dovuto prendere una decisione che non fa bene al suo ranking, ma sicuramente doverosa per le sue condizioni fisiche.

Infatti, lo spagnolo ha deciso di non forzare la mano dopo un periodo ricco di impegni prestigiosi e non potrà partecipare al National Bank Open, il torneo Masters 1000 in programma dal 6 al 12 agosto a Montreal, sui campi in cemento. Dopo il ritiro di Novak Djokovic, si tratta di un altro forfait che può essere fondamentale per la classifica di Sinner, che invece parteciperà al torneo come testa di serie.

L’altoatesino dovrà confermare i punti conquistati l’anno scorso come vincitore del torneo, ma potrebbe anche allungare sui diretti avversari. E c’è un’altra buona notizia per l’Italia, dato che al posto di Alcaraz entrerà in tabellone Flavio Cobolli, grande escluso dalle Olimpiadi dopo il ritiro tardivo di Sinner. Sembra quasi un cerchio che si chiude e la speranza è che i nostri italiani possano essere protagonisti anche sul cemento canadese.