Via libera UFFICIALE: soffiano il bomber alla Juve

Il via libera è ufficiale: soffiano in questo modo il bomber alla Juventus. Ecco l’intreccio che mette ko Giuntoli

Il via libera è ufficiale e scuote la Juventus, che soprattutto nelle ultime settimane aveva messo gli occhi addosso sull’esterno offensivo. Una seconda punta, quella che doveva andare a sostituire, nello scacchiere bianconero, Federico Chiesa.

Giorno importante, quello di oggi, per il numero 7: Thiago Motta lo ha escluso dai convocati per la sfida al Brest e quindi è arrivato un segnale inequivocabile da parte della società. Non rientra nei piani, quindi se vuole giocare deve trovarsi una sistemazione. Ma in simbiosi a questa decisione bianconera ne è arrivata un’altra, da parte del Borussia Dortmund, che ha liberato Fullkrug: il centravanti, ormai prossimo a vestire la casacca del West Ham, ha lasciato il ritiro dei gialloneri.

Borussia forte su Beier

E adesso cosa fanno i tedeschi? Secondo il portale tedesco ligainsider.de, il Borussia ha deciso di andare forte su Beier dell’Hoffenheim, un giocatore che, come ricorderete tutti, è stato accostato alla Juventus che lo avrebbe messo nel mirino appunto per coprire quel buco. Ma con i soldi incassati dal nazionale, i gialloneri potrebbero chiudere nello spazio di poco tempo andando così a formare un’importante coppia offensiva con Guirassy, già ufficialmente acquistato nel corso di questa sessione di mercato.

Insomma, per Giuntoli niente Beier, quindi è meglio concentrare i propri sforzi verso Galeno del Porto, che al momento sembra essere il profilo più vicino a vestire la casacca della Vecchia Signora. O, per meglio dire, sembra essere il profilo più caldo dopo che per Sancho la presa è stata mollata da un poco di tempo e dopo che per Adeyemi sempre il Borussia ha chiesto una cifra enorme che Giuntoli non vuole mettere sul piatto. L’attaccante, quindi, è il tema caldo del momento. E vedremo come andrà a finire nel corso delle prossime settimane.