Accordo vicinissimo con la Juve, sta per firmare un esterno offensivo

Accordo molto vicino con la Juventus, sta per arrivare la firma sul contratto da parte dell’esterno offensivo: oramai non ci sono più dubbi

Da pochi giorni la Juventus di Thiago Motta è ritornata dalla prima parte del ritiro svolto in Germania. In attesa della migliore forma dei nazionali impegnati nell’ultimo Europeo e Copa America, la squadra si prepara in vista dell’inizio del campionato. I bianconeri sono attesi da una intrigante sfida, in casa, lunedì 19 agosto contro il neopromosso Como.

Tra i calciatori che sono stati aggregati in prima squadra, proprio per l’assenza di alcuni calciatori fuori per vacanze, alcuni elementi appartenenti alla Next Generation. In particolar modo Nikola Sekuvol. L’esterno d’attacco macedone, la passata stagione, ha fatto il suo esordio grazie ad Allegri nella massima serie: erano gli ultimi minuti dell’incontro perso, allo stadio Olimpico, contro la Lazio.

Pochi giorni fa, invece, ha giocato l’incontro perso dalla ‘Vecchia Signora’ contro il Norimberga. Per il classe 2002 ci sono delle importantissime novità per quanto riguarda il suo futuro. Un futuro che, secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Secolo XIX” è pronto per una nuova avventura in prestito. Prima era stato il turno della Cremonese, ma ora può essere accolto da una vecchia conoscenza dei bianconeri.

Juve, si lavora per la cessione in prestito di Sekulov: la B lo attende

Nikola Sekulov, a 22 anni, è pronto a vivere una stagione da assoluto protagonista lontano da Torino. Dopo essere stato parte fondamentale della squadra “B”, portata fino alla fase finale dei playoff, per il nativo di Piacenza si sta per aprire una nuova possibilità in cadetteria: la Sampdoria di Andrea Pirlo è pronta a garantirgli un ruolo da titolare con la maglia blucerchiata.

L’esterno d’attacco ha voglia di mettersi in mostra e, soprattutto, dimostrare a tutti di avere le qualità necessarie per giocare con una certa continuità a livelli importanti. Il quotidiano ligure, inoltre, rivela che i doriani hanno fretta di chiudere con la Juventus: si lavora ad un prestito secco con i bianconeri. Anche perché, sullo stesso calciatore, ci sono altri club in cadetteria pronte a chiedere informazioni e ad intavolare una trattativa.

Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Piacenza, Parma e Pro Piacenza nel 2016 viene ingaggiato dalla Juventus. Nel 2017 ha rappresentato i colori della Macedonia Under 17, salvo poi cambiare idea ed approdare nella nazionale azzurra dove ha rappresentato l’Under 17, 18 e 20.