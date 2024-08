Adios Juve, tifosi colti di sorpresa: può firmare con il Real Madrid

La Juventus perde il treno per il big della difesa: pronto a firmare col Real Madrid, ma c’è un ostacolo

La Juventus sta pian piano mettendo i tasselli al proprio posto ma manca ancora qualcosa per ritenere la rosa completa.

Giuntoli sta lavorando per rinforzare ulteriormente anche il pacchetto difensivo, visto l’arrivo del solo Juan Cabal. Un nome che la Juventus sta tenendo in considerazione per completare il reparto difensivo è quello di Aymeric Laporte. Il neo campione d’Europa con la Spagna veste attualmente la maglia dell’Al-Nassr, club di Saudi Pro League. Il classe ’94 ha un contratto col club saudita fino al 30 giugno 2026 ma il suo desiderio è quello di tornare in Europa. Il suo attuale club, però, nega ogni plausibile volontà di cambiare aria da parte del giocatore, anche se i corteggiamenti da parte di diverse squadre italiane e non sono potrebbe cambiare le carte in tavola.

La Juventus è tra le candidate ma non è la sola ad aver messo gli occhi sull’ex Manchester City. Secondo quanto raccolto dal quotidiano spagnolo SPORT, Laporte starebbe facendo pressione sul club saudita per consentirgli di tornare in Europa e in particolare in Liga.

Juventus, sfuma Laporte: lo spagnolo vuole il Real Madrid

Il difensore spagnolo vuole il Real Madrid e il suo agente avrebbe già contattato l’Al-Nassr per discutere la partenza del suo assistito in questa sessione estiva di calciomercato.

Laporte ha già un’esperienza importante nel campionato spagnolo, avendo vestito la maglia dell’Athletic Bilbao. Adesso sarebbe pronto per il grande salto ai blancos di Carlo Ancelotti. L’intervento del suo procuratore avrebbe fatto nascere una riunione d’emergenza tra il direttore sportivo Fernando Hierro, l’allenatore Luis Castro e il presiedente Al-MUhaidib.

Il Real Madrid ha già rinforzato la propria rosa con colpi stellari: su tutti Kylian Mbappé ma anche con Endrick. Adesso, però, Florentino Perez ha l’esigenza di intervenire sul reparto difensivo e Laporte è un candidato concreto. Il Real punta ad un pagamento non elevato o addirittura ad un colpo a parametro zero. L’Al-Nassr appena un anno fa ha sborsato 28 milioni di euro per prelevarlo dal Manchester City e difficilmente sarà disposto a svenderlo. In questa situazione la Juventus continua a rimanere vigile sullo spagnolo, consapevole che il giocatore preferisce Madrid come destinazione primaria.

Laporte continua a spingere per andare in Liga, consapevole che non sarà facile dileguarsi dal contratto che lo lega all’Al-Nassr fino al 2026. L’ex City sarebbe anche disposto a rinunciare ai 48 milioni netti che gli spettano per le prossime due stagioni, pur di rimettersi in gioco in Europa. A 30 anni ha ancora le sue carte da poter giocare.