Ancora Juve-Roma: la virata di Giuntoli ‘accontenta’ De Rossi

Calciomercato Juventus, è ancora sfida con la Roma. La virata di Giuntoli fa felice il tecnico giallorosso De Rossi

La questione è molto semplice: nonostante tutti i nomi che sono usciti nel corso delle ultime settimane, la Juventus non ha ancora deciso, è evidente, su chi puntare come esterno offensivo al posto di Chiesa che dovrebbe lasciare il bianconero già nel corso di questa estate.

Il nome caldo, o almeno così sembrava nel corso degli ultimi giorni, era quello di Galeno, esterno del Porto – ieri sera due gol nella finale di Supercoppa – che ha, come sappiamo, una clausola da 60 milioni di euro che però è “aggirabile” per via dei paletti del Fair Play Finanziario che hanno i portoghesi. Per il cartellino potrebbero bastare 45milioni di euro, magari anche pagando in diverse rate. Ma secondo le informazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina la Juventus potrebbe anche decidere di cambiare obiettivo.

La Roma sogna Galeno

E un tentennamento potrebbe vedere un inserimento della Roma di Daniele De Rossi. Il tecnico, alla fine dell’ultima amichevole, ha confermato che il mercato non è chiuso e che un esterno offensivo potrebbe anche arrivare. E il sogno da quelle parti porta dritti dritti in Portogallo, con Galeno che sarebbe entrato nel mirino di Ghisolfi. Insomma, c’è assolutamente da prestare attenzione nel corso delle prossime ore.

La Juve dal proprio canto, comunque, non sembra poter accelerare: sono troppi gli uomini in uscita che Giuntoli deve piazzare per finanziare il mercato. Troppi elementi che sabato sera sono rimasti a Torino a guardare i compagni giocare e che sanno di non essere nei piani della società. Ecco perché il tentennamento potrebbe portare a questi problemi.