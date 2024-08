Calciomercato Juventus, ritorna dopo quattro anni: affare a doppia cifra

Calciomercato Juventus, l’esubero bianconero potrebbe tornare a giocare nel campionato da cui lo prelevò la Juve.

Tante operazioni sono andate in porto, ma di lavoro da fare ce n’è ancora parecchio. Lo sa bene Cristiano Giuntoli, che sta facendo il possibile per far sì che la Juventus torni ad occupare il posto che merita. E cioè a lottare per lo scudetto – l’ultimo tricolore risale ormai al 2020, troppo tempo per un club che in Italia non ha eguali – e ad essere competitiva in Europa come lo è stata nello scorso decennio.

Le prossime settimane saranno decisive per completare una rosa che ha necessita ancora di numerosi ritocchi, ma per poter continuare ad acquistare il club bianconero è consapevole del fatto che bisognerà privarsi dei cosiddetti esuberi. Tra i giocatori che al momento non fanno parte del progetto di Thiago Motta c’è anche Weston McKennie. Il centrocampista americano in realtà sembrava di troppo anche l’estate scorsa ma alla fine rimase e diventò addirittura un titolare dell’ultima Juve di Massimiliano Allegri. In un’annata piena di alti e bassi, l’ex Schalke 04 ha dimostrato di essere una delle poche certezze, anche a causa della sua proverbiale duttilità.

Calciomercato Juventus, McKennie pronto a tornare in Bundesliga

La stagione tutto sommato positiva non è bastata però per convincere il nuovo allenatore. In questa Juventus che sta per nascere non c’è dunque posto per McKennie, che sta prendendo in considerazione le diverse offerte che pervengono sia dall’Italia che dall’estero.

⚪️⚫️ Weston McKennie, one to watch in the next weeks … 25 y/o midfielder could leave Juventus in this transfer window. Understand that McKennie is also open for a return in the Bundesliga. Price valuation with one year left on his contract: €10-15m. @SkySportDE 🇺🇸 pic.twitter.com/KjzEy82Pmd — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 3, 2024

Per quanto riguarda la A, sulle tracce del nazionale a stelle e strisce ci sarebbe la Fiorentina di Raffaele Palladino, sebbene abbia fatto intendere di non volere contropartite all’interno di un possibile trasferimento di Nico Gonzalez, conteso attualmente dai bianconeri e dall’Atalanta. L’altra opzione è la Bundesliga, dove McKennie ha lasciato un buon ricordo con la maglia dello Schalke: secondo il giornalista tedesco Florian Plettenberg non è da escludere che lo statunitense faccia ritorno in Germania. La Juve lo valuta 10-15 milioni.