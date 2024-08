Dalla Juventus al Napoli: hanno scelto Chiesa e un altro big

Dalla Juventus al Napoli: Chiesa e un altro big per Antonio Conte. Gli azzurri hanno già fatte le proprie scelte

L’amichevole contro il Girona non ha fatto felici i tifosi del Napoli che hanno visto una squadra in difficoltà. Sì, siamo ancora in quella fase di studio, con un allenatore nuovo che ha bisogno di tempo. Di certo Conte non è contento, visto che ieri dopo il match ha deciso di non parlare in conferenza stampa.

Sono diversi gli elementi che a quanto pare non convincono, soprattutto i tifosi, che dopo la prestazione di ieri sera hanno chiesto a gran voce degli innesti a De Laurentiis. E siccome nella Juventus ci sono alcuni giocatori ormai fuori dal progetto, le attenzioni dei tifosi azzurri, soprattutto sui social, hanno portato a fare due nomi anche abbastanza importanti. Non solo quello di Federico Chiesa, ormai fuori dal progetto, ma anche un altro. Ecco quale.

Dalla Juventus al Napoli, hanno chiesto Szczesny

Il Napoli a quanto pare ha anche un problema tra i pali, con Meret che non dà sicurezze. L’estremo difensore da un po’ di tempo è al centro delle attenzioni dei tifosi, che hanno chiesto a gran voce un cambio.

“De Laurentiis: prendi Szczesny e Chiesa per volare in alto”; “Perché non ingaggiare Szczesny al posto di Meret?”; “Chiesa e Szczesny sono fuori dal progetto della Juventus e sono soprattutto due grandi occasioni di mercato”. Questi i messaggi che arrivano a De Laurentiis da parte dei tifosi azzurri, che ormai hanno capito, forse, che servono giocatori importanti nonostante arrivino da una delle squadre più odiate, calcisticamente parlando. Dopo Conte, che ha un cuore bianconero, non sembrano esserci chissà quali problematiche per far andare bene anche questi possibili acquisti.