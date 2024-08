È ufficiale, si è appena dimesso: tifosi di Serie A scioccati

La Serie A perde uno dei suoi volti più noti, i tifosi italiani che sono appassionati di calcio sono rimasti increduli a questa notizia

Tra pochi giorni inizierà ufficialmente il nuovo campionato di Serie A che è atteso da milioni di appassionati di calcio italiani e non solo. Per questa stagione 2024/25 l’obiettivo dell’Inter sarà mantenersi in vetta alla classifica mentre per la Juve, il Milan, il Napoli, le romane e tutte le altre si andrà a caccia di punti per cercare di strappare lo Scudetto dal petto dei nerazzurri.

Il nuovo campionato comincerà con il primo turno nel fine settimana del 17-18 agosto con due partite che si disputeranno poi in posticipo di lunedì, vale a dire Lecce-Atalanta (ore 18:30) e Juventus-Como (ore 20:45). Il campionato della Vecchia Signora parte quindi tra le mura amiche affrontando la formazione lombarda che è una neopromossa. Quest’anno in Serie A mancherà però una figura storica che ha da poco rassegnato le dimissioni ufficiali.

La Serie A perde uno dei suoi volti noti: dimissioni ufficiali giunte nelle scorse ore e tifosi a bocca aperta

Una “squadra” che forse viene spesso sottovalutata ma che è fondamentale per la corretta e regolare disputa delle partite dei vari campionati di calcio, è quella degli arbitri. In Italia a regolamentare questo aspetto c’è l’AIA, un organo che ha appena perso uno dei suoi uomini simbolo che ormai da moltissimi anni era divenuto un punto di riferimento all’interno del mondo arbitrale e non solo.

Si tratta di Daniele Orsato, fischietto 48 enne della sezione di Schio, che ha deciso di ritirarsi dal campo e chiudere così la sua lunghissima carriera. Per lui si contano ben 289 partite dirette nel massimo campionato italiano, un bottino che lo rende il secondo arbitro italiano di sempre in questa classifica. Chiude la carriera dopo aver arbitrato rappresentando l’Italia, le partite degli ultimi Europei giocati in Germania tra giugno e luglio.

L’esordio di Orsato in Serie A avvenne in data 17 dicembre 2006 per un Siena-Atalanta che terminò 1-1. Ora che ha deciso di smettere, per l’ex direttore di gara vicentino si aprono diversi scenari post carriera arbitrale. Secondo alcune voci nel suo futuro ci potrebbe essere il ruolo di vice designatore arbitrale in CAN A e B dietro a Gianluca Rocchi. Non si escludono però anche possibili incarichi in UEFA oppure una chance di diventare persino il nuovo presidente AIA.