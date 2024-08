Giuntoli e Thiago Motta sotto attacco, mercato nel mirino: “Fallimentare”

Giuntoli e Thiago Motta sotto attacco, arrivano i primi giudizi sul mercato che sta conducendo il dirigente bianconero.

Non è ancora il momento dei bilanci. Bisognerà pazientare altre tre settimane per dare un voto al mercato bianconero. Finora la Juventus è una di quelle in Italia che ha effettuato più operazioni in entrata e molti degli acquisti fanno ben sperare, Douglas Luiz e Thuram su tutti. Eppure i punti di domanda rimangono parecchi.

Qualcuno sta infatti storcendo il naso per quanto riguarda la vicenda Chiesa. Poteva essere gestita meglio? Forse sì, forse no. Fatto sta che la Signora si appresta a salutare un giocatore che doveva essere un pilastro della Juve del presente e del futuro e per il quale il club aveva sborsato più di 40 milioni, nel 2020, per prelevarlo dalla Fiorentina. Dopo la mancata convocazione per l’amichevole di ieri sera a Pescara contro il Brest di dubbi ce ne sono ben pochi: il nazionale azzurro sarà ceduto entro la fine dell’estate. La sua prossima destinazione in ogni caso rimane incerta e l’obiettivo di Cristiano Giuntoli è provare a ricavare il più possibile dalla sua cessione per poter poi reinvestire i soldi in altri acquisti.

Giuntoli e Thiago Motta sotto attacco, Ravezzani: “L’acquisto di Djalò un fallimento”

L’esclusione di Chiesa, tuttavia, non è l’unica che ha fatto notizia. Motta ha lasciato a casa anche Rugani, Kostic, Miretti, Nicolussi Caviglia, Milik e Djalò. Una lista lunghissima.

Ora, io capisco che possano essere lasciati fuori squadra 2, massimo 3 elementi. Ma questa situazione mi pare decisamente eccessiva. Resta poi da capire la ratio dell’acquisto di Djalo, finora fallimentare a tutti gli effetti. La rivoluzione di Motta mi pare pericolosa #Juve https://t.co/AmEaJyQFrp — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) August 3, 2024

Segno evidente che non voglia puntare su questi giocatori. Il nome che balza agli occhi è quello del difensore centrale portoghese, che da quando è approdato a Torino lo scorso gennaio non ha praticamente mai messo piede in campo. Tranchant, a tal proposito, il commento del giornalista Fabio Ravezzani, che su X non ha usato mezze parole: “Io capisco che possano essere lasciati fuori squadra due, massimo tre elementi – ha scritto sul suo profilo – Ma questa situazione mi pare eccessiva. Resta poi da capire la ratio dell’acquisto di Djalo, fallimentare a tutti gli effetti. La rivoluzione di Motta mi pare pericolosa”.