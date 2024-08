Il pallino di Giuntoli è finito ko: lesione e addio Juventus

Il pallino di Giuntoli è finito ko per un infortunio: lesione confermata e addio Juventus. O almeno così si pensa

Dopo aver fatto capire ieri, con le convocazioni diramate da Motta, quali sono gli elementi in uscita che il prossimo anno non giocheranno tanto, o per niente (qualora dovessero rimanere in bianconero), la Juventus si concentrerà in questi ultimi giorni di mercato per chiudere i colpi in entrata che servono per completare la rosa.

Le attenzioni di Cristiano Giuntoli sono tutte sull’esterno offensivo: Chiesa è evidentemente fuori dal progetto e il dirigente sta cercando un sostituto. Uno di quelli che possono fare la differenza. Si è parlato, all’inizio, di Sancho (pista adesso assai fredda), e poi a seguire di Adeyemi, Galeno e Conceicao. Ma è proprio su quest’ultimo, adesso, che possono esserci dei dubbi abbastanza pesanti.

Conceicao ko, addio Juventus

Ieri il Porto ha giocatore – perdendo ai rigori – la Supercoppa contro lo Sporting. E Conceicao non era tra i giocatori utilizzabili per via di un problema muscolare, ha spiegato A Bola. Infortunio al gluteo sinistro per il giocatore che ha preso parte all’Europeo con la maglia del Portogallo e quindi out per un po’ di tempo. Ecco, non si sanno i tempi di recupero, ma è chiaro che nessuno vuole prendere un giocatore infortunato.

Certo, la pista già era meno calda di quella che portava al compagno di reparto Galeno, ma questo stop potrebbe ulteriormente chiudere la questione per il figlio d’arte. A meno che la Juventus non venga rassicurata, qualora volesse affondare il colpo, sulle condizioni dell’esterno offensivo cresciuto in maniera importante negli ultimi anni con il padre in panchina.