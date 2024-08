Offerti tre giocatori nello scambio: sipario chiuso, bye bye Juventus

Bye bye Juventus. Una partenza a razzo, acquisti di qualità ed ora una lunga stasi. La difficoltà a cedere gli esuberi complica non poco il mercato bianconero.

Le prime due amichevoli non hanno lasciato un gran segno. C’è ancora tanto da lavorare. La nuova Juventus sta attuando una rivoluzione completa partita dalla dirigenza e sfociata poi in un radicale cambiamento dell’intero staff tecnico.

L’elenco delle uscite, preparata a quattro mani da Thiago Motta e Cristiano Giuntoli, è molto lungo. Vuoi per scelte tecniche o di natura economica o entrambe le cose assieme, saranno numerosi i giocatori che lasceranno la Continassa. Almeno questa è la speranza dei due nuovi ‘responsabili’ bianconeri. Alcune uscite vi sono già state. Le operazioni portate a termine erano, in fondo, le più facili per via della qualità dei profili messi sul mercato. Rimangono in lista i giocatori di più difficile collocazione vuoi per i rendimenti scadenti delle ultime stagioni, vuoi per gli alti ingaggi percepiti. Di fatto questa difficoltà sta arenando il mercato bianconero e gli obiettivi sfumano. Come l’esterno dei desideri…

Un mega scambio porta via Sancho

La Juventus e Cristiano Giuntoli hanno tentato di portarlo a Torino già nel mese di gennaio. Voci dicono che sia stato Massimiliano Allegri ad apporsi all’arrivo in prestito di Jadon Sancho dal Manchester United.

Un altro allenatore, un’altra sessione di mercato ma l’idea di Giuntoli su Sancho non è cambiata. Ha provato, e sta provando ancora, a compiere l’impresa di portarlo alla Juventus. Un’impresa che, però, sembra diventata impossibile. Almeno secondo quanto riportato da Sportzone. Il Paris Saint Germain, infatti, ha proposto un affare ‘irrinunciabile’ al Manchester United. Tre giocatori: Manuel Ugarte, centrocampista uruguaiano e due difensori, Nordi Mukiele e Milan Skriniar, in cambio proprio di Jadon Sancho, l’esterno inglese, classe 2000. Tre prospetti peraltro molto graditi al tecnico olandese dei Red Devils, Erik ten Hag.

Posto in questi termini per la Juventus l’affare Jadon Sancho si complica maledettamente. Esattamente come il resto del mercato.