Terremoto Juve, Vlahovic via per 65 milioni più bonus: la destinazione

La Juventus punta su Vlahovic al centro dell’attacco, ma per il serbo arriva una offerta da 65 milioni di euro più bonus

I due anni e mezzo vissuti da Dusan Vlahovic alla Juventus non sono stati esattamente esaltanti. Anche se, a sprazzi, il serbo è riuscito a mostrare le sue doti e specialmente lo scorso anno ha ritrovato un minimo di continuità realizzativa.

18 reti totali, tra cui il sigillo che in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, a Roma, ha riportato a Torino un trofeo dopo tre anni di attesi. In una Juventus che con Allegri era tornata solida ma faticava comunque a esprimersi in maniera brillante, il centravanti ha dato un notevole contributo nel terzo posto finale e per un certo periodo i suoi gol avevano addirittura fatto sperare nella lotta scudetto fino alla fine con l’Inter.

Adesso, a Torino è cambiato l’allenatore e sulla panchina dei bianconeri siede Thiago Motta. Il tecnico mostra di credere molto in Vlahovic e vuole metterlo al centro del suo progetto tattico, mettendolo in condizione di connettersi meglio con la squadra e di essere assistito con più continuità sotto porta. Dello stesso avviso la società, che vede finalmente la possibilità di vedere ripagato il notevole investimento sostenuto nel 2022 per accaparrarselo. Ma attenzione alle voci di mercato, con una offerta clamorosa in arrivo per il numero 9.

Calciomercato, il Psg “molla” Osimhen e si lancia su Vlahovic

Offerta che potrebbe essere targata Psg, per quello che sta accadendo sul mercato. I parigini avevano seguito già in passato Vlahovic. E potrebbero preferirlo a Osimhen.

Obiettivo dichiarato, il nigeriano del Napoli, per il quale, però, ancora non si affonda il colpo. Troppo elevate le richieste azzurre, che non derogano troppo dalla clausola rescissoria monstre del centravanti. Il Napoli non accetta meno di 100 milioni di euro, una cifra che in questo momento i francesi non vogliono spendere, anche perché non si riesce ancora a cedere Kolo Muani e Goncalo Ramos.

Per questo motivo, dunque, il Psg potrebbe ritenere Vlahovic più abbordabile e proporre alla Juventus una offerta da 65 milioni di euro più corposi bonus. C’è da dire però che difficilmente questa proposta potrebbe essere gradita dai bianconeri, anche perché ci sarebbe, poi, la difficoltà di trovare un altro centravanti per rimpiazzare il serbo. A prescindere da quella che potrebbe essere la volontà del giocatore.